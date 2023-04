¿Y si fue Steve Jobs quien creó el bitcoin? Una nueva teoría apunta al fundador de Apple

El bitcoin es una criptomoneda fundada en 2008 y a día de hoy los datos señalan que es uno de los mejores activos para tener, pero su origen es un tema bastante desconocido, ya que de un día para otro apareció de la nada siendo su padre fundador Satoshi Nakamoto, un pseudónimo con el que nunca se llegó a saber quién estaba detrás. Sin embargo, el descubrimiento de un usuario mientras arreglaba un viejo Mac hace pensar que podría haber sido Steve Jobs (Apple) el verdadero fundador.

Las teorías detrás de los grandes descubrimientos o inventos que no tienen una cara visible, suelen ser alocadas y muchas veces se basan más en las ilusiones de las personas que las dice que en hechos verídicos. Pero esto no siempre tiene que ser así, ya que en el caso esta creencia podría tener sus fundamentos.

Steve Jobs fue una de las mentes tecnológicas más importantes de este siglo, ya que los productos y servicios de Apple han sido muy significativa para el desarrollo del resto del sector. Por ello cuando, Andy Baio descubrió una copia en PDF del libro blanco del bitcoin de Satoshi Nakamoto mientras arreglaba su antiguo Mac, la bombilla se le encendió.

¿Por qué iba a haber una copia del libro fundacional en su Mac? Baio lo comentó con otros amigos que también tenían ordenadores de Apple, y para su sorpresa, todos descubrieron que también tenían un PDF en sus Mac.

Al parecer este archivo se encuentra en todas las versiones de macOS desde Mojave (10.14.0) hasta la versión actual, Ventura (13.3), pero no está en High Sierra (10.13) o anteriores, o lo que es lo mismo, desde 2018 lo llevan todos los Mac, lo que pasa es que están diseñados para que el usuario medio no pueda acceder a ellos.

Lo cierto es que esta teoría no está muy extendida, y es que tan solo hay un hilo de Twitter de otro usuario que comparte la idea, pero que ese documento en concreto estuviera incluído en todos los Mac solo hecha más leña al fuego.

