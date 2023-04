Las lecciones que Tim Cook aprendió de Steve Jobs: "Original hasta donde alcanza la imaginación"

El director ejecutivo de Apple, el ingeniero e informático Tim Cook, ha liderado la compañía desde que en 2010 comenzó a sustituir al cofundador del gigante tecnológico, Steve Jobs, que entonces tenía problemas de salud. Actualmente, 12 años después de la muerte de su predecesor, el multimillonario dice que sigue admirando su estilo de liderazgo.

"Sabía que no podría ser Steve cuando me convertí en el CEO. No creo que haya alguien que pueda ser como él, pues para mi era uno de esos individuos que aparecen cada 100 años, original hasta donde alcanza la imaginación. Entonces, lo que tuve que hacer es convertirme en la mejor versión de mi mismo", argumentaba Cook el pasado lunes a la revista masculina GQ.

Steve Jobs y la innovación

Pero el actual director ejecutivo aprendió varias lecciones valiosas de Jobs. Por ejemplo, sabe que su predecesor obligaba a todo el mundo en la empresa, sin importar su departamento, a mantener unos elevados estándares de creatividad. "Una de las cosas que más me gustaban de él es que no esperaba a que la innovación y la creatividad llegasen solo de un grupo o equipo, sino que exigía lo propio en toda la compañía", comenta.

El mismo Tim Cook supo de que se trataba aquello de primera mano. Y es que en 2011, como director de operaciones, se esperaba de él que fuese ingenioso mientras supervisaba las operaciones y ventas de Apple en todo el mundo. "Intentábamos aportar innovación y creatividad en nuestras operaciones, al igual que en los demás aspectos de la empresa", agrega.

Y el hecho de haber implementado esta noción en sus métodos hizo que fuese capaz de derrotar a sus detractores tras asumir el liderazgo de Apple. Algunos especulaban que Cook no era suficientemente "hombre producto", y que los zapatos de Jobs le quedarían grandes.

El liderazgo de Tim Cook

Desde que Tim Cook asumió las riendas de la compañía, esta se ha convertido en multibillonaria. Él mismo ha supervisado el lanzamiento de Airpods, Apple Watch o del procesador M1. Este último sistema se encuentra actualmente en la mayoría de dispositivos novedosos de Apple. También varios servicios como su plataforma AppleTV+.

Pero el CEO decía, en la Code Conference de Vox Media en 2022, que no habría sido capaz de liderar esas iniciativas sin las lecciones que aprendió de Jobs. "Fue el mejor profesor que nunca tuve, de lejos, y sus enseñanzas no perviven solo dentro de mi, sino también en muchas personas que trabajan actualmente en Apple", aseguraba Cook en Los Ángeles.

En la actualidad, Cook mantiene la costumbre de su predecesor de mantener reuniones todos los lunes a las 9 de la mañana. Sin embargo, avisa de que esto no se debe precisamente a la nostalgia: "En realidad no miramos mucho atrás en nuestra historia. Siempre nos centramos en el futuro, e intentamos sentir que estamos en una especie de línea de salida, desde la cual podemos soñar a lo grande y tener ideas que no estén restringidas por el pasado en cierto sentido".