Sin el apoyo de Wall Street, se complica el camino de Europa hacia máximos de 2022

El tono hawkish que esgrimió ayer Jerome Powell en el discurso de política semianual ante el Comité de Banca del Senado ha vuelto a poner de manifiesto que tarde o temprano es posible que las bolsas de Europa y EEUU tengan que tomarse un merecido descanso que les lleve de nuevo poner a prueba sus soportes o incluso a perderlos si las reacciones de mercado son más intensas.

Niveles como los 15.180 puntos del DAX 40 alemán, los 4.170 puntos del EuroStoxx 50 o los 9.247 enteros del Ibex 35 vuelven a cobrar de nuevo relevancia ante la posible vuelta de los índices a sus inmediaciones.

"Mientras estos soportes no se pierdan el control seguirá en manos de los alcistas y no se podrá descartar un nuevo arreón que lleve a las principales bolsas europeas a la zona de altos del año pasado, como son los 16.300 del DAX o los 4.400/4.572 del EuroStoxx 50, que es el rango que comprende los máximos del año pasado y los máximos pre-Lehman Brothers del año 2007", destaca en ese sentido Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien empieza a sopesar que "sin un desmadre a la americana las bolsas europeas no van a poder desarrollar un nuevo arreón al alza".

Y es que, hay que poner en consideración que incides como el Ibex 35 se han dirigido casi sin descanso alguno hacia los objetivos que desde Ecotrader si situaron en los 10.100 puntos, que es donde cotizaba el selectivo español antes del Covid crash.

Por eso, pistas como la incapacidad del índice español de superar los 9.500 puntos (la directriz bajista que surge de unir los máximos del año 2015 y del 2017), "deben ser tenidas en consideración por si provocan un giro bajista", matiza Cabrero.

Powell acerca al euro/dólar a soportes

El tono hawkish del mensaje pronunciado ayer por Jerome Powell, presidente de la Fed, en el discurso de política semianual ante el Comité de Banca del Senado ha puesto patas arriba el mercado. Además de los números rojos en los índices de renta variable más importantes del planeta, las palabras del mandatario estadounidense han generado un nuevo avance del dólar estadounidense frente a sus cruces más negociados.

Análisis técnico del euro/dólar

La divisa yankee se fortaleció ayer más de un 1% frente a una cesta ponderada de las monedas más importantes del mundo y hoy ha comenzado la sesión avanzando igualmente, aunque con menos euforia.

Este movimiento ha provocado que el euro/dólar siga esgrimiendo argumentos bajistas, como en las últimas semanas, y se acerque al soporte que encuentra en los 1,0480 dólares por euro. "Desde ahí no me sorprendería ver un contraataque alcista", advierte Cabrero

