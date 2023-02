Europa busca cerrar febrero sobre soportes y dar continuidad a su avance a máximos del año pasado

A escasas horas para despedir el segundo mes del año, las bolsas de Europa se mantienen sobre los soportes de relevancia a los que se habían acercado en las últimas jornadas.

Los ascensos generalizados que registraron las bolsas europeas en el comienzo de la semana permitieron al DAX 40 alemán reaccionar desde el nivel clave que presenta en los 15.180 puntos, algo vital para que se mantenga el escenario de continuidad alcista hacia los máximos del año pasado que está planificado en la Hoja de ruta del portal premium de elEconomista.es.

"Hasta esos 16.300 puntos del índice germano -análogos a los 4.400 enteros del EuroStoxx 50- todavía hay margen de subida y una continuidad alcista hacia ahí seguirá siendo lo más probable mientras no se pierda ese soporte, cuya cesión invitaría a recoger de un modo más contundente manzanas o los frutos de las estrategias abiertas durante los últimos meses. Solamente si el DAX 40 pierde esos soportes se vería confirmado un claro patrón de giro bajista que advertiría del comienzo de una fase correctiva.

"El problema en estos casos es que sabemos cuando comenzará esta corrección pero no cuando va a terminar", advierte Cabrero, mientras resalta que a priori considera que "no tendría porque ser algo grave para los intereses alcistas, pero eso solamente lo sabremos a posteriori y dependerá mucho de lo que suceda al otro lado del Atlántico, cuyos índices deberían reaccionar en breve si no quieren mostrar un deterioro alcista preocupante".

En el caso del Ibex 35, hay que vigilar si el selectivo español logra cerrar el mes sobre los 9.310 puntos, que son los máximos que estableció en junio de 2021. "Desde el punto de vista técnico eso seria otra señal de fortaleza que plantearía que, consolidaciones y correcciones al margen, en próximos meses el índice nacional acabará yendo a buscar el siguiente objetivo de los 10.100 puntos, que es donde cotizaba antes del Covid crash", sentencia Cabrero.

El oro rompe la 'racha' mensual

El balance mensual de la onza de oro en febrero arrojará su primer mes en negativo de los últimos cuatro. Tras acumular alzas mes a mes desde noviembre, en febrero su cotización registra un descenso cercano al 6% que coincide con el alza del dólar. De confirmarse al cierre de la jornada, el oro registraría su quinto de los últimos seis febreros en negativo y si se atiende a la estadística en marzo la cosa no mejora ya que el balance mensual promedio de los últimos 30 años es negativo en ese mes.

Las cesiones de las últimas horas han llevado a la onza de este metal a perforar la zona de soporte de los 1.840 dólares que era el primer nivel teórico que podría frenar la corrección. Ahora, los 1.800 e incluso los 1.755/1.740 dólares, se presentan como los niveles correspondientes a un ajuste del 50 y del 61,80/66% del alza que llevó al metal precioso de los 1.620 dólares a los 1.975 dólares. "Si se preguntan dónde sería óptimo para abrir largos les diría que no me lo plantearía salvo que alcance esas cotas, máxime si lo hace de forma vertical sin rebote intermedio alguno", señala Cabrero.