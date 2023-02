Cojan las manzanas poco a poco

El legado de Warren Buffet es tremendo y para consultar parte del mismo solamente hay que acudir a las más de 40 cartas que ha escrito, el conocido como el Oráculo de Omaha, para los accionistas de su compañía Berkshire Hathaway.

Ahí se pueden extraer numerosas frases y hay algunas que tengo enmarcadas al lado de mi escritorio como, por ejemplo, la que señala que "hay que ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando ellos son temerosos", en definitiva, similar a aquello más castizo de que el último duro lo gane otro. También hay otra que me encanta y que reza así: "no tenemos que ser más inteligentes que el resto, tenemos que ser más disciplinados que ellos".

Todo esto me recuerda a aquello que en numerosas ocasiones les he señalado de que es vital en el mundo de las inversiones, en concreto otra frase que para este servidor es un axioma: "plan your trade, and trade your plan" que, traducido, sería que hay que planificar una estrategia y luego ejecutarla.

Pues bien, en Ecotrader llevo semanas insistiendo que aproximaciones a la zona de resistencia que suponen los máximos que marcó el EuroStoxx 50 el año pasado en torno a los 4.400 puntos, que les recuerdo fueron el origen de la última y potente corrección bajista, deben ser vistas como una oportunidad para ir recogiendo poco a poco los beneficios que hayan acumulado gracias a las últimas y fuertes subidas, que a la postre será la munición que tendrán para atacar de nuevo al mercado cuando haya un susto, que lo habrá.

Análisis estratégico técnico del EuroStoxx 50

Esto no significa que no vea la posibilidad de que haya mayores subidas y, de hecho, estoy convencido de ello, pero todo a su debido tiempo ya que el año es muy largo.

En este sentido, en Wall Street entiendo todavía hay un margen de subida superior al 10% en la tecnología ya que el objetivo mínimo de subida que manejo se encuentra en los 13.700 puntos del Nasdaq 100, que son los máximos del pasado mes de agosto, que todavía estarían a un 20% de la zona análoga a los 4.400 del EuroStoxx 50.

Una subida de los índices norteamericanos hasta esos máximos de agosto me encajaría con ver al Ibex 35 en los 10.100 puntos, que es donde cotizaba antes del Covid-crash, y el EuroStoxx 50 en los 4.572 puntos, que son niveles pre-Lehman. Ahí sería otra oportunidad para seguir recogiendo manzanas.

Análisis estratégico técnico del Nasdaq

Llevo más de 25 años delante de las pantallas y les aseguro que en multitud de ocasiones he visto situaciones similares en las que los índices han comenzado el año con ascensos del 12-15%, como es el caso que nos ocupa, y luego, cuando la complacencia es extrema, se asiste a una corrección potente que en muchos casos lleva a los índices a devolver todo lo ganado en el año, para luego volver a recuperar toda la caída, como si nada hubiera sucedido.

Pues bien, si somos capaces de recoger frutos en subida, sin pretender vender en el máximo de la misma, estoy convencido de que tarde o temprano podremos comprar cuando tome cuerpo ese susto. Ese es el plan y vamos a seguirlo a rajatabla.