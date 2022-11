Los gestores que están detrás de los fondos más grandes de los bancos

Los fondos de inversión se han convertido en uno de los productos financieros con más éxito en la última década, como demuestra el hecho de que han alcanzado un volumen superior a los 300.000 millones de euros solo en productos nacionales, una cifra que este año ha mermado algo por la volatilidad de los mercados, constituyendo ya el 9,2% del ahorro financiero de las familias españolas, según los últimos datos del Banco de España. Los bajos tipos de interés propiciaron que las entidades se volcaran en su comercialización como una alternativa de rentabilidad a los tradicionales depósitos, que ya no podían ofrecer una remuneración adecuada a los clientes conservadores. Para obtener rentabilidad, había que pasar de ser ahorrador a inversor, y las gestoras han visto incrementado su volumen de activos bajo gestión de manera considerable, más que duplicando la cifra que manejaban a finales de 2012, gracias a los fondos perfilados y las carteras de gestión discrecional.

Pese a este auge de la industria de inversión colectiva, las encuestas del Observatorio Inverco muestran recurrentemente el escaso conocimiento que tienen los partícipes sobre quién gestiona sus fondos: solamente un 29% de los encuestados en el último estudio sabe que detrás está un equipo de profesionales, mientras que el resto cree que lo gestiona el responsable de la entidad o el comercial que le vendió el fondo. Es cierto, que entre los inversores de perfil más arriesgado, el porcentaje de conocimiento es más alto, al llegar al 44%, pero entre los conservadores disminuye hasta el 21%, un dato preocupante teniendo en cuenta que es el perfil que acumula mayor número de participes y volumen de activos bajo gestión en los productos de la banca.

Este nuevo servicio, que ya representa el 29% de la distribución de fondos en España -un porcentaje que se eleva al 62% si se incluye el asesoramiento- ha permitido fidelizar a los partícipes de las gestoras, que delegan la decisión de dónde invertir en los profesionales de las firmas a cambio de una comisión anual, más las tasas de los fondos en los que invierten. Y aunque los productos garantizados han vuelto al escaparate de la banca para los clientes ultraconservadores, es poco probable que las entidades financieras, que controlan el 77% de la cuota de mercado, dejen de impulsar un negocio que les deja ingresos crecientes.

Lo cierto es que detrás de los fondos de inversión se encuentran equipos de profesionales de amplia experiencia en muchos casos. Hasta hace unos años eran las propias entidades las que no querían personalizar la gestión de un fondo en un solo profesional, para no crear estrellas al estilo de las firmas independientes, lo que favorecía esa escasa visibilidad sobre los gestores y la percepción de que no hay nadie aparentemente detrás de los fondos, al igual que ocurre con un depósito. Y aunque la gestión de activos es un trabajo de equipo, sobre todo en los productos perfilados y de gestión discrecional, casi todos los fondos tienen uno o varios responsables que se hacen cargo de ellos. Y los resultados que obtienen a medio plazo sí son objeto de escrutinio por los asesores financieros o plataformas especializadas como Citywire.

Productos Quality

Quality Inversión Moderada y Quality Inversión Conservadora son el primero y el tercer fondos españoles con más volumen patrimonial, con 8.622 millones y 7.304 millones de euros, respectivamente, según los datos de Morningstar. Pero probablemente pocos partícipes de los más medio millón que aglutinan entre los dos sabrían decir que José María Yraola, Natalia Salcedo, Daniel Lázaro, Javier Galar y Daniel López forman el equipo de gestión, con una experiencia de 25 años en el caso de los dos primeros y de 20 años en el caso del tercero. El equipo lleva trabajando juntos desde hace siete años.

Este equipo también es responsable del BBVA Futuro Sostenible, un producto de deuda mixta internacional, que con 2.182 millones se encuentra en el decimoctavo puesto entre los fondos españoles más grandes. Quality Mejores Ideas y BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 son otros de los fondos del banco azul que más patrimonio manejan. Y a sus mandos se encuentran, por un lado, María Seco, que también cuenta con 25 años de experiencia, y Ious Recalde; y Antonio Alhamar Fernández, Verónica Serrano, Pablo Escudero, Carlos López de Silanes y Paulino Pomar, que llevan trabajando juntos 15 años aproximadamente en la gestión del fondo de deuda.

Santander Gestión Global Equilibrado es el segundo fondo español con más patrimonio, con 8.384 millones, y pertenece a la gama de fondos mixtos de la gestora que están supervisados por Cristina Rodríguez Iza y Francisco Simón. Bajo este paraguas también se encuentra Santander Gestión Global Crecimiento (3.820 millones). Rodríguez Iza, que también lleva trabajando en el sector financiero 25 años y desde 2017 es la directora de GMAS Europa, el equipo especializado en soluciones multiactivo de banco que controlan 45.000 millones de euros, al que pertenece Simón como director de estrategia.

Santander Defensivo Genera es el segundo fondo más grande del banco rojo, con 4.440 millones de euros de patrimonio. Este producto recae en el equipo de inversión cuantitativa, creado en 2019 y liderado por Francisco Esteban. Está integrado por 15 personas, divididas en cuatro áreas: desarrollos cuantitativos, construcción de carteras, estrategia de derivados y selección de fondos de terceros y ETF; y cuentan con una experiencia media de 15 años.

Otros de los grandes fondos de la gestora son Santander Renta Fija Ahorro (2.480 millones) y Santander Rendimiento (1.987 millones), gestionados por Roberto Mínguez y Armando Huerta, respectivamente. El primero lleva en el mundo de la inversión desde 1994, en el equipo de gestión desde 1996 y con este fondo monetario desde su creación en 2012; mientras que el segundo es, además, el responsable de renta fija de Santander AM, y cuenta con una experiencia de casi treinta años en el mundo de la inversión.

CaixaBank, con más de 74.000 millones de euros en fondos de inversión, es la primera gestora española por activos bajo gestión, y cuenta con numerosos productos en el ranking de los mayores vehículos. Los cuatro más grandes son CaixaBank Master RV USA Advised By (6.674 millones), CaixaBank Master RF Deuda Pública 3-7 (5.089 millones), CaixaBank Monetario Rendimiento (4.946 millones) y CaixaBank Soy Así Cauto Universal (4.627 millones). Los dos primeros pertenecen a su gama de carteras Master, que cuentan con el asesoramiento de distintas gestoras internacionales para algunas clases de activos, aunque supervisados por un gestor de la casa. Los dos primeros están supervisados por Pedro Martínez, director de indexados y estructurados, que cuenta con 30 años de experiencia, 17 de los cuales en la entidad catalana.

El fondo monetario está controlado por Carmen Lumbreras, directora de renta fija de la casa, y gestionado por Juan Manuel Blanco; mientras que el fondo perfilado cae bajo la responsabilidad de Pablo García, director de arquitectura abierta y selección de ETF de la gestora, quien también supervisa el Selección Tendencias, gestionado por Elena Ruiz, directora de long only y Patricia Pomares.

Sabadell Prudente es el fondo más grande de la sexta gestora española por volumen de activos. Con 3.089 millones de euros, se coloca en el decimotercer puesto de los vehículos de inversión españoles por patrimonio. Está gestionado por Félix Sánchez, que se incorporó al equipo de gestión en junio de 2005 tras la compra de Banco Atlántico por parte de Banco Sabadell. Desde junio de 2020, tras la adquisición de Sabadell AM por Amundi AM, es el responsable de Fund Solutions, departamento que se encarga de la gestión de los fondos de fondos y del servicio de gestión discrecional de carteras.

La cuarta gestora

Ibercaja, en cuarto lugar en el ranking de las gestoras, cuenta con varios productos entre los más grandes, como Ibercaja Gestión Evolución e Ibercaja Estrategia Dinámica, con 2.211 y 2.180 millones de euros respectivamente. Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de la gestora y con 20 años de experiencia; Carlos Lasure, Guillermo Serrano y María Samperiz forman el equipo de gestión de estos fondos.

La entidad zaragozana cuenta también con Ibercaja Renta Fija 2025 e Ibercaja Plus Din entre los fondos con mayor volumen patrimonial. El primero, con 1.474 millones, está gestionado por Guillermo Uriol, y el segundo, con 1.271 millones, por Cristina Gavín, profesional que cuenta con 20 años de experiencia en el mundo de la gestión.

Bankinter cuenta con dos de sus fondos entre los de más patrimonio de las gestoras españolas: Bankinter Premium Conservador (1.600 millones) y Bankinter Premium Moderado (1.406 millones), que se engloban en la gama premium del banco, gestionados por José Maestre, María Luisa Rodríguez, Manuela Fernández Porras y Cristina Lastra, que es la directora de inversiones de la firma, donde lleva trabajando desde 2012, aunque ha desarrollado su carrera profesional en el banco.

En el caso de Unicaja, aparecen dos de sus fondos entre los de mayor patrimonio: Unifond Renta Fija Global y Unifond Conservador, gestionados por Érika Pérez y Raúl Beltrá, en el caso del primero, y por Diego Rueda, en el caso del segundo. Rueda es el más veterano de los tres, al contar con 20 años de experiencia en la gestión de activos. El primer fondo, con 1.518 millones de euros, es el producto más grande de esta entidad.