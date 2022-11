Los fondos españoles de bolsa americana son menos rentables que sus competidores

En las últimas semanas han aparecido en el mercado dos nuevos fondos de renta variable de Estados Unidos gestionados por firmas españolas: Bestinver Norteamérica y Acropolis USA Equity, de Welzia, que se unen a una lista de 43 productos domésticos focalizados en uno de los mercados más difíciles de batir por los gestores activos.

Pero si se compara el rendimiento de los fondos españoles con el de su categoría, los vehículos patrios salen peor parados, ya que ofrecen una menor revalorización a largo plazo. Mientras que los fondos de bolsa norteamericana ofrecen de media un 12,93% anualizado a diez años, según datos de Morningstar a 31 de octubre, los españoles solo proporcionan un 10,26%, teniendo en cuenta que durante la última década la gran mayoría de los vehículos de bolsa de EEUU se han beneficiado del crecimiento de las compañías tecnológicas.

A cinco años, los fondos españoles logran un resultado algo mejor, aunque de tan solo 15 puntos básicos, con un 6,93% anualizado en este período. Y a tres años, ocurre algo parecido, aunque en este caso la brecha es de solo cinco puntos básicos, con un 6,41%.

Esta diferencia de rentabilidad se produce a pesar de que la media de la comisión de gestión de los fondos internacionales de bolsa norteamericana es mayor que la de los fondos españoles, un 1,43% frente un 1,36%. Pero si se considera a los mejores vehículos de inversión de cada grupo para valorar su rendimiento, la disparidad es palpable.

Mientras que el BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones, el más rentable entre los fondos españoles de esta categoría a diez años, cobra un 2,25% de comisión de gestión, según datos de Morningstar, el Vanguard US Opportunities Inv EUR Acc solo aplica un 0,95%, aunque la inversión mínima es bastante elevada, de 100.000 euros.

Pero esta situación se repite entre el resto de fondos de cada grupo que obtienen mejor rentabilidad a diez años, donde entre los internacionales solo dos de la firma AllianceBernstein, AB American Growth C Eur y AB Sustainable US Tmtc C Eur, tienen la comisión más alta, de un 1,95%. Entre los españoles, por el contrario, únicamente Bankinter EEUU Nasdaq 100 R y Caixabank Bolsa USA Estándar se encuentran entre los más baratos al ser productos indexados, aunque cobran un 1,15% y un 1% respectivamente.

Esto significa que el inversor español que se fija en un fondo nacional de bolsa norteamericana está perdiendo rentabilidad al tener que pagar más comisión de gestión que si hubiese elegido un fondo internacional de la misma categoría. O en el mejor de los casos, está logrando la misma rentabilidad pero pagando más.

Durante la última década, la subida en bolsa que han logrado las compañías tecnológicas ha permitido que los datos de rentabilidad sean de doble dígito y no se percibiera la influencia del coste del producto. Pero en un entorno en el que las compañías cíclicas están recuperando terreno, las diferencias de comisión de gestión se van a volver más palpables.