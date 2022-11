Los fondos españoles de bolsa global son los más rentables del año

En un año en que la volatilidad del mercado ha dejado tiritando las carteras, muchos fondos españoles de renta variable internacional están de enhorabuena. De los 176 productos que componen la Liga Global de la gestión activa de elEconomista.es, la mitad de los que se encuentran en el primer cuartil por rentabilidad son vehículos pertenecientes a firmas españolas, y pueden presumir de estar ofreciendo un resultado más que satisfactorio. De hecho, nueve de los diez que ocupan las primeras posiciones son fondos gestionados por españoles, con un dato de rentabilidad de doble dígito, que llega a superar el 45% en el caso del Azvalor Internacional, que ostenta el liderazgo de esta clasificación de los fondos más activos de bolsa internacional, en la que están incluidos Bestinver Internacional y Magallanes European Equity por el reconocimiento que tienen entre los partícipes.

Fidelity FAST Global E-ACC-Eur es el único fondo de una gestora internacional que logra situarse en el grupo de los diez mejores, con casi un 18%, rendimiento que le permite colocarse en la sexta posición en un grupo en el que aparecen Azvalor Value Selection Sicav, Azvalor Blue Chips, Hamco Global Value Fund R, GVC Gaesco Value Minu Growth Market Neutral A, DIP Value Catalyst Equity A Eur Acc, Cobas Internacional C, Cobas International P Acc Eur y Sigma Internacional, con revalorizaciones que van del 41,64% de la sociedad de inversión de Azvalor al 11,67% del fondo gestionado por Cobas, al que siguen en orden de lista otros productos de la firma fundada por Francisco García Paramés (ver gráfico abajo).

El cambio de política monetaria de los bancos centrales para luchar contra la inflación ha provocado un giro en la tendencia de los inversores, que han buscado en las compañías con valoraciones atractivas una oportunidad de compra, lo que ha permitido a los gestores value mostrar sus mejores galas, gracias a la apuesta que han realizado por sectores que habían estado denostados en los últimos años, como los relacionados con la energía y las materias primas, entre otros. No en vano, mientras que el MSCI World Index pierde un 22,65% en el año, el MSCI World Value reduce las caídas al 13,20%, un porcentaje que 91 de los fondos más activos de renta variable internacional presentes en la Liga Global de elEconomista.es han conseguido superar, y de ellos, 33 son españoles.

Estos resultados ponen de manifiesto el éxito de la gestión española frente a sus competidores internacionales, teniendo en cuenta que en la Liga Global se encuentran productos tan reconocidos como el Robeco BP Global Premium Eqs D Eur, que se sitúa en decimosexta posición, con una rentabilidad del 3,97%, MFS Inv Global Value Eur, que pierde un 1,07%, CPR Invest Global Silver Age A Eur, que cae un 5,88%, Flossbach von Storch Fundament R, que sufre una pérdida del 8,68%, Jupiter Merian World Equity L Eur, que experimenta una pérdida del 10,13% o Pictet-Security P Eur, que sufre una caída del 22%.

Fondos 'nuevos'

Muchos de los fondos españoles que están obteniendo un buen porcentaje de revalorización son muy conocidos por los inversores, como los de Azvalor y Cobas, mientras que otros se han hecho un hueco en los últimos años gracias precisamente a sus datos. Es el caso del Hamco Global Value Fund, asesorado por John Tidd para Andbank, que acaba de cumplir su tercer aniversario con un rendimiento anualizado del 25%, el mismo porcentaje de revalorización que lleva este año; o del DIP Value Catalyst Equity, gestionado por Andrés Allende, quien estuvo en la gestora de Paramés antes de que A&G decidiera lanzar este fondo el año pasado y que acumula un 14,17% en 2022, o del Sigma Internacional, vehículo de Singular AM que manejan Gabriel Castro y José Ramón Boluda, que ofrece un rendimiento del 11,67%. Otro fondo que está destacando desde su lanzamiento el año pasado y que se encuentra entre los mejores de la Liga Global es el GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A, con 18,1%, un porcentaje que se sitúa muy por encima de otros competidores internacionales presentes en la clasificación de elEconomista.es que siguen una estrategia parecida de intentar reducir la exposición a volatilidad, como Seeyond Global Sust MinVol RE/A Eur o Fidelity Global Low Volatility Equity E Eur Acc, que pierden algo menos del 5%, o el BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq N Cap, que cae un 6,44% .

Otros fondos value españoles conocidos, como Metavalor Internacional o Horos Value Internacional se encuentran todavía en terreno negativo, pero con rebajas del valor liquidativo que se reducen a menos del 3% en el año, mientras que vehículos como Valentum Magno, Prisma Global o True Value se encuentran ya en la parte baja de la clasificación, al sufrir pérdidas superiores al 15%, que alcanzan el 26% en el caso del fondo asesorado por José Luis Benito y Alejandro Estebaranz.

Estrategias de los ganadores

¿Cómo han conseguido los fondos de Azvalor, Hamco o Cobas colocarse en los primeros puestos de la Liga Global, que sufre una caída media de casi el 11%? Los vehículos de inversión de la gestora fundada por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad son los que están destacando muy por encima de todos sus competidores gracias a haberse mantenido fieles durante los últimos años a su apuesta por compañías relacionadas con las materias primas y la energía, en un momento en que el mercado estaba más focalizado en la narrativa de la sostenibilidad y de empresas tecnológicas. Esto les ha permitido lograr un 17% de rentabilidad anualizada desde que se lanzó el Azvalor Internacional. Pese al éxito de su estrategia, sus responsables ya han comenzado a realizar una rotación de valores, al salir de valores como TotalEnergies, Mosaic y Alliance Resource Partners y han reducido el peso de DHT Holdings, Consol Energy y Whitehaven Coal, según explicaban en su última carta trimestral, mientras que han entrado en Vallourec, JCDecaux y Schindler, Schlumberger, NOV o Agnico Eagle.

Pese al extraordinario desempeño de su buque insignia, los gestores estiman que el potencial de revalorización del Azvalor Internacional sigue siendo elevado. "Su valor objetivo asciende a 450 euros por participación, frente a un precio actual de 208 euros", subrayan.

La expectativa de altas revalorizaciones también la tienen en Cobas. "Pocas veces en los últimos 30 años hemos encontrado compañías de esta calidad con unos precios tan infravalorados", lo que permite que "nuestros fondos valgan entre dos y tres veces más que el valor liquidativo actual", explican en su carta trimestral.

Hamco Global Value, el fondo asesorado por John Tidd para Andbank, sigue la misma estrategia que su responsable ha mantenido durante las últimas décadas, cuando gestionaba un hedge fund que alcanzó rendimientos anualizados del 17% desde 1999 hasta finales de 2020. Su enfoque es el más global de todos los fondos incluidos en la clasificación, al incluir entre sus valores desde reits sudafricanos hasta compañías gasísticas canadienses pasando por firmas asiáticas, como el holding japonés Aoyama o la firma indonesia de alimentación Indofood. De hecho, Tidd considera que "si te fijas solo en Europa, tienes un 15% de las posibilidades de inversión. A mí personalmente no me gusta limitar el universo de valores. Proporciona más diversificación a la cartera si inviertes en diferentes mercados. Cuanto más diversificado, menos volatilidad tienes", señalaba el gestor en una reciente entrevista con elEconomista.es.

DIP Value Catalyst Equity y Sigma Internacional son vehículos de inversión de bolsa global de reciente creación, ya que se lanzaron el año pasado. El primero, que forma parte de la gama de A&G está gestionado por Andrés Allende, un profesional que se dio a conocer entre los inversores por formar parte del equipo de Cobas, aunque cuenta con una amplia experiencia en firmas como Standard Life y Allianz Global Investors. El fondo también tiene una fuerte exposición a compañías relacionadas con el sector energético, aunque las firmas tecnológicas acaparan casi un 25% de la cartera. El segundo fondo, de Singular Asset Managament, que gestionan Gabriel Castro y José Ramón Boluda, tiene un mayor peso en compañías industriales, de casi el 32%, mientras que las firmas relacionadas con la energía solo representan un 19%.