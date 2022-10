En el Halloween bursátil, Fluidra y Grifols son el 'truco' y Cellnex el 'trato'

A simple vista, las firmas más bajistas del Ibex suponen buenas oportunidades por el castigo en bolsa, pero no todas lo son. Si bien Grifols y Fluidra muestran valoraciones atractivas, tienen truco, ya que también han recibido deterioros de precio objetivo y recomendación en las últimas semanas. Al otro lado, Cellnex se refuerza como la preferida de los analistas pese a su apalancamiento.

Entre el monstruo de la inflación y la bruja de la recesión, entre otras criaturas macroeconómicas, se esconden compañías disfrazadas de oportunidad que, por sus bajas valoraciones, pueden confundir a los inversores a la hora de elegir entre truco o trato la noche del 31 de diciembre. Y es que tras el consabido sell in may and go away que invita a vender y olvidarse de la bolsa entre mayo y octubre, llega el Halloween Indicator, que afirma que la renta variable tiende a generar mayores rendimientos entre el 1 de noviembre del año en curso y el 30 de abril del siguiente.

Ahora bien, a la hora de tomar de nuevo posiciones en el parqué hay que saber escoger con qué compañías hacer el trato correcto para no llevarse un buen susto después. Es decir, diferenciar entre las firmas cotizadas que por su castigo bursátil que arrastran se han convertido en trap values (trampas de valoración) frente a aquellas que el mercado está infravalorando.

En este sentido, Cellnex, Grifols y Fluidra se sitúan como las peor paradas del Ibex 35 con pérdidas de entre un 36% y un 63% en el año. A priori, el fabricante de piscinas y el grupo farmacéutico ofrecen por su multiplicador de beneficios atractivos descuentos. El primero cotiza a un PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) 2022 de 9,7 veces frente a las más de 20 que se pagaban el año pasado y Grifols se ha abaratado hasta las 14,7 veces desde las 29 veces que cotizaba en mayo. Sin embargo, es la firma de telecomunicaciones (cuyas pérdidas superarán este año los 285 millones de euros y el siguiente los 154 millones) la que, por fundamentales, suscita más seguridad entre los analistas de cara a los próximos meses.

¿En base a qué? En primer lugar, es el único de estos tres valores que no ha visto un deterioro en su recomendación en los últimos meses. Mientras que Grifols perdió el cartel de compra a finales de junio y Fluidra lo mantiene pero desde enero ha aumentado el porcentaje de expertos que aconseja mantener sus acciones en cartera, Cellnex continúa siendo la preferida del selectivo según la Liga Ibex de elEconomista.es, que promedia las recomendaciones de los consensos de FactSet y Bloomberg.

Segundo, y aunque los expertos han aplicado recortes de valoración sin excepción, el tijeretazo sobre el precio objetivo que otorgan a estos títulos ha sido mucho menor en la compañía que dirige Tobías Martínez. Así, en lo que llevamos de ejercicio, el precio justo de Fluidra se ha reducido en un 48% hasta los 20,40 euros, el de Grifols un 23% hasta los 19,63 euros y el de la torrera, un 14,5% hasta los 55,38 euros.

Apalancamiento y márgenes

El tercer punto a analizar es el apalancamiento. En el actual escenario de alzas de tipos, la que más preocupa de las tres es Grifols. El fabricante de hemoderivados cerró 2021 con una ratio deuda/ebitda en las 9 veces, disparada por la adquisición de Biotest el año pasado, que hoy se acerca a las 8 veces. Con su acción en mínimos, el mercado examina con lupa las alternativas que tiene la empresa para detener la sangría bursátil. Entre ellas, una ampliación de capital (la primera que contempla el mercado aunque su directora financiera desmintió antes de verano), un convertible (aunque también tendría un efecto dilutivo para los accionistas y para la familia Grifols) o la venta de activos no estratégicos.

También en 7 veces está el apalancamiento de Cellnex. Sin embargo, los expertos señalan que la penalización que está sufriendo es exagerada, ya que la mayor parte de su deuda se encuentra a tipo fijo y los fundamentales del negocio no solo no se alteran, sino que, al tener los contratos indexados a la inflación, los ingresos están creciendo.

En último lugar está la cuestión de los márgenes y si estas firmas son capaces de mantener el crecimiento con la alta inflación. De acuerdo a las previsiones de FactSet, el margen bruto de Cellnex alcanzará este año el 76% y crecerá hasta el 77,2% el que viene y al 78,1% el siguiente. "El continuo crecimiento del ratio de arrendamiento [el número medio de operadores que comparten la infraestructura de las torres y que sirve para valorar el crecimiento de las empresas del sector ] debería ayudar a impulsar crecimiento orgánico del ebitda, mientras que Cellnex sigue viendo oportunidades de fusiones y adquisiciones", señala JP Morgan. "También vemos oportunidades crecientes en fibra, células pequeñas y computación de borde, que podrían ofrecer más ventajas", agregan desde la entidad.

En el caso de Grifols, que históricamente ha destacado por la fortaleza de sus márgenes en el entorno del 30%, también está sufriendo una caída de los mismos. De cumplirse lo esperado este porcentaje se situará a cierre de 2022 en el 22%, si bien la recuperación de las donaciones de plasma permitirá que el margen aumente hasta casi el 25% en 2023 y se sitúe en el 26,7% en 2024.

Sí hay que tener un ojo en Fluidra, donde el margen ebitda se reducirá en un punto porcentual el año que viene, hasta el 20,7%, de acuerdo a las previsiones del consenso. La firma que dirige Eloi Planes comunicó este viernes unos resultados trimestrales en línea con el profit warning (rebaja de estimaciones) de la semana anterior. "Fluidra continúa enfrentándose a un contexto complicado en el que las subidas de tipos y la erosión de márgenes pesa sobre su valoración", señala Bankinter.