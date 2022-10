Azvalor reina entre las gestoras value españolas con un 17% anualizado

Primus inter pares. La locución latina, que significa el primero entre iguales, se podría aplicar perfectamente a Azvalor Asset Management, la gestora fundada por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, e incluso podría quedarse corta a tenor de los resultados cosechados en los últimos años. Su fondo de renta variable internacional, Azvalor Internacional, ofrece un 17% anualizado desde que se lanzó en 2016. Este porcentaje es muy superior al que ofrecen sus principales competidores en su cartera internacional, entre las firmas independientes españolas más reconocidas por la mayoría de los inversores, que aplican una estrategia de valor, como Magallanes European Equity, Cobas Internacional y Bestinver Bolsa, lo que hace destacar a Azvalor en el particular Monte Rushmore de los value españoles.

En la última década han surgido varios proyectos de gestoras independientes dentro de la industria española que han ensanchado las oportunidades de inversión para los partícipes más allá de los productos bancarios, como los de True Value, Ábaco Capital, Valentum, Buy & Hold o Horos AM, aparte de numerosos fondos asesorados que también han logrado captar la atención de los inversores, como los de Numantia, Baelo o Hamco Global Value. Este auge ha coincidido en el tiempo con la aparición de Magallanes Value Investors, creada en 2015 por Blanca Hernández e Iván Martín, que tuvo la fortuna de salir al mercado unos meses después de que Francisco García Paramés saliera con cajas destempladas de Bestinver, lo que le permitió captar a algunos de sus fieles a la espera de que montara su firma.

Sus compañeros en la gestora de Acciona, Guzmán y Bernad, fundarían Azvalor AM un año después, y muchos partícipes también decidieron traspasar su dinero con la esperanza de que se uniría más tarde el llamado en alguna ocasión Warren Buffett español cuando concluyera su período de no competencia. Pero al final no cuajó el acuerdo y Paramés decidió montar su propia gestora, Cobas AM, que vio la luz en 2017.

Bestinver contraatacó con el fichaje de Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete para sustituir al que muchos consideran el padre del value investing en España. El primero procedía de JP Morgan AM, donde gestionaba un fondo de 13.000 millones de euros de patrimonio, mientras que el segundo venía avalado por una trayectoria exitosa en Mutuactivos. Estos dos profesionales lograron contener la sangría que supuso la salida abrupta de Paramés y remontar la rentabilidad de los fondos. Pero el viraje de los dueños de Bestinver sobre el futuro de la firma, que al adquirir Fidentiis hace tres años se ha convertido en un grupo que amplía sus servicios a la banca de inversión y los mercados de capitales, provocó un nuevo cambio del equipo gestor, que ahora pilotan Tomás Pintó en el cartera internacional y Ricardo Seixas en la nacional. Por su parte, De la Lastra y Cañete han decidido montar también su propia gestora, Panza Capital, que se ha presentado oficialmente esta semana, aunque sus fondos están pendientes de aprobación por la CNMV.

Mejores credenciales

Pero en esta pugna entre las gestoras independientes más reconocidas, por el número de partícipes con que cuentan, quien puede presentar mejores credenciales ante los inversores es Azvalor, cuyo fondo de bolsa internacional es el que mejor rendimiento ofrece desde su lanzamiento, con un 17% anualizado desde 2016. Este resultado es más del doble del que logra Magallanes European Equity -aunque hay que tener en cuenta que está focalizado en bolsa europea-, que logra un 7,31% anualizado desde 2015, o del 8,01% anualizado que proporciona el Bestinver Internacional -históricamente también centrado en compañías europeas- desde su creación, en 1997, un período en el que ha pasado por las manos de Paramés, De la Lastra y Pintó. Y este porcentaje ha descendido del 12% anualizado que logró el padre español del value investing cuando estaba a su cargo. Cobas Internacional, teniendo en cuenta la clase C del fondo, es el único de los cuatro en el que un inversor se encuentra con pérdidas desde que invirtió en él, a razón de una caída del 6,62% anualizada.

De esta forma, Azvalor Internacional es el fondo que mejor resultado logra a medio plazo, con una rentabilidad anualizada a cinco años del 11,26%, frente al 3,35% del Magallanes European Equity M y las caídas del 1,68% del Bestinver Internacional y del 1,14% del Cobas Internacional C, teniendo en cuenta que 2017 es el primer año en el que todos los fondos ya estaban en el mercado compitiendo juntos, y logrando que los partícipes den por buena la comisión de gestión del 1,80% que cobra la firma, algo más del 1,75% aplicada por Magallanes y Bestinver o el 1,25% de Cobas en la clase C de su fondo.

¿Cómo han conseguido los gestores de Azvalor este rendimiento tan extraordinario en un período en el que han tenido que lidiar con varias de las caídas históricas de los mercados de las últimas décadas, con una pandemia de por medio y el comienzo este año de una guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, sin señales claras de tener fin, y una inflación galopante que están tratando de embridar los bancos centrales? Su fuerte convicción por las materias primas y las compañías energéticas en un momento en que el mercado ha estado pivotando sobre la narrativa de la sostenibilidad y dejando de lado a las empresas relacionadas con esos sectores, les ha permitido despuntar en un mundo que apostaba por las firmas de crecimiento, las tecnológicas sobre todo, gracias a extraordinaria revalorización que obtenían en un mundo de tipos de interés bajo mínimos.

Este resultado no ha sido un camino de rosas para los inversores de Azvalor, al igual que les ha ocurrido al resto, ya que el primer año de vida del fondo perdieron un 10,4%, casi dos puntos más que la caída de su índice de referencia. Ya en la primera carta trimestral sus gestores recordaban algunos de los baches que habían tenido que sortear en su trayectoria previa de 20 años a fundar la firma, como haber perdido dinero en 1999, "cuando todos lo ganaban invirtiendo en puntocoms, habernos perdido el boom de las inmobiliarias/banca en España entre 2004 y 2008 y haber caído un 60% entre julio de 2007 y marzo de 2009". En todos estos períodos, "la pregunta común (¡legítima!) entre muchos inversores fue: "¿Se estarán equivocando esta vez"? Creemos que aguantar esos momentos duros es la esencia del value investing", señalaban. Y el tiempo les ha dado razón.

Azvalor Internacional, que exige una inversión mínima de 5.000 euros, presentaba en aquella época una exposición directa a compañías relacionadas con las commodities que acaparaba el 37% de la cartera, un porcentaje que se ha situado en el 41,55%, según los últimos datos registrados en Morningstar, con firmas como Tullow Oil, Barrick Gold, Endeavour Mining, Whitehaven Coal, Arch Resources, PrairieSky Royalty, NOV, Gold Fields, New Gold y Consol Energy acaparando las primeras posiciones, con datos de junio.

Nuevas ideas

Pese a esta querencia de los gestores por este tipo de compañías, el fondo de bolsa internacional de Azvalor, que lidera la Liga Global de la gestión activa de elEconomista.es, con una rentabilidad del 37,72%, frenta a la caída media del 13,23% que sufre el grueso de los casi 200 fondos de la clasificación, ha comenzado ya a rotar hacia otro tipo de firmas relacionadas con sectores como el tabaco, la comida a domicilio, el comercio electrónico, el biotecnológico, el farmacéutico e incluso el financiero, según aseguraban sus responsables en la última conferencia anual de la firma, celebrada en marzo. Así, aparecen compañías como Vale, British American Tobacco, Bayer, Prosegur Cash, Miquel y Costas, Sberbank of Russia, Kinepolis o Marie Brizard Wine and Spirits.

¿Hasta qué punto esta rotación se ha profundizado durante estos meses? En la última carta trimestral, correspondiente al segundo de 2022, Guzmán y Bernad señalaban que habían incrementado la liquidez hasta casi el 25%, aunque "la buena noticia es que, en nuestra trayectoria como inversores, estos momentos siempre han durado poco tiempo". Y añadían: "En tan solo unos días desde el final de junio, ya hemos puesto a trabajar una parte significativa de esa liquidez, invirtiendo a precios muy atractivos. Una parte reinvirtiendo en compañías que habíamos estado vendiendo, porque han vuelto a caer a niveles de precio atractivos. Por ejemplo, Canadian Natural Resources. Y otra parte de la liquidez la hemos invertido en nuevas ideas que llevamos varios meses trabajando en diversos sectores".

Y con este proceso de rotación "el valor estimado de la cartera internacional se ha incrementado hasta acercarse a los 390 euros por participación, lo que ofrece un potencial, de nuevo, superior al 100%. Este valor estimado supone cuadruplicar el precio de 100 euros por participación con el que comenzamos la andadura del Azvalor Internacional haceya casi siete años", subrayaban Gúzman y Bernad. Un objetivo en el que, que vistos los resultados conseguidos durante este tiempo, los inversores pueden confiar.