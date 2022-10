Las bolsas mundiales se aferran al IPC de EEUU antes de abrir más heridas

Los datos macro siempre han sido guía para el mercado, pero este año cada publicación de alguna de las principales referencias se toma como un examen final. Aunque los datos de crecimiento han sido importantes, en los últimos meses ha resultado ser el IPC de EEUU el que más ventas, o compras, ha provocado entre los inversores.

Hoy se publicará el dato de inflación del mes de septiembre en Estados Unidos y los expertos esperan que se quede en un 8,1% con respecto al mismo mes del año pasado. Esta cifra se situaría en línea con la de agosto y seguiría siendo la más baja desde abril. No obstante, cualquier sorpresa positiva o negativa en este ámbito será juez para las bolsas, ya que puede garantizar la esperada subida de 75 puntos básicos más por parte de la Fed en la próxima reunión o, incluso, invocar a la especulación de que el alza de tipos sea mayor, algo que no gustará en los mercados. Desde PIMCO explican que "los datos de inflación subyacente se están cronificando por encima de los objetivos del banco central y, aunque es probable que la inflación general acabe moderándose en nuestro horizonte cíclico, ahora parece que tardará más tiempo".

Lo que sí se conoció ayer fue el dato de Índices de Precios al Productor (IPP) estadounidense del mes de septiembre. Pese a bajar ligeramente con respecto a agosto -cuando la cifra fue del 8,7%-, hasta el 8,5% el dato vuelve a ser una décima superior a lo estimado por los analistas. Esto supuso un nuevo jarro de agua fría para los mercados europeos, que continúan con las caídas.

Así, los pronósticos para el dato de IPC no auguran buenas noticias. El Ibex, junto con la bolsa británica, se convierten en las únicas de las principales bolsas a ambos lados del Atlántico que afrontarán este indicador en mínimos anuales. El selectivo español marcó ayer un nuevo suelo en los 7.261 puntos, rompiendo con los 7.300 que tocó el 29 de septiembre e, incluso, con los más bajos que había experimentado a nivel intradía en marzo, situados en los 7.287 puntos. "Aquí está el gran dique de contención que debe ser vigilado, ya que si se parte ese suelo mucho nos tememos que podríamos asistir a una caída hacia los mínimos de octubre de 2020, que es justo donde cotizaba el Ibex antes de la aparición en escena de la vacuna de Pfizer", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Desde ese entorno de gran soporte se formó la semana pasada un rebote que fue vital de cara a alejar el riesgo de asistir a una espiral bajista; por el momento hemos visto una única pata en ese rebote y me resisto a descartar la posibilidad de asistir a otra pata dentro del mismo mientras el Ibex no pierda el soporte de los 7.287/7.000 puntos [y el Ibex con dividendos los 22.500 puntos]", agrega el experto.

Según Cabrero, en esos 7.000 puntos "se encuentra la base del canal que viene acotando las caídas durante los últimos meses y su alcance encajaría más con el soporte análogo de los 22.500 puntos del Ibex Total Return". "Para poder confiar en un rebote que sea sostenible en el tiempo y se aleje el riesgo de asistir a la pérdida de ese nivel es preciso que un eventual rebote logre batir la directriz bajista que surge de unir los máximos de mayo y de agosto y que discurre actualmente por los 8.240 puntos", concluye el experto.

Reacción del Ibex al IPC

Con un Ibex en mínimos del año ¿cuál será su reacción ante el nuevo dato de inflación americano?

En la mayoría de las ocasiones el muro de contención que había construido el selectivo español frenó la crudeza de los golpes. El punto de inflexión llegó con el dato de mayo. Tan solo el día de la publicación cayó cerca de un 4% y se sumó en una espiral bajista que le hizo perder sobre un 9% de su valor en cuatro sesiones. La cifra de agosto fue la más dura hasta el momento. Tras caer un 1,6% la misma jornada, no pudo remontar y se dirigió a marcar mínimos del año, dejándose por el camino casi un 11% de su valor.