El 'batacazo' deja al Ibex 35 con una rentabilidad por dividendo del 5%

La otra cara de la moneda de las caídas sufridas en renta variable en las últimas sesiones es la de la rentabilidad por dividendo, que deja al Ibex 35 con un retorno actual del 4,95% con cargo a los beneficios de 2022, según las previsiones recogidas por Bloomberg; es decir, el nivel más alto desde marzo de 2020 –en pleno estallido de la crisis del coronavirus– y el segundo pago al accionista más elevado entre los índices continentales. Un retorno que se ha visto disparado debido al batacazo del selectivo en septiembre, donde ya pierde un 5,6%, que lo deja con unas pérdidas anuales acumuladas de más del 14%.

Solo al inicio del mes, la referencia española ya se sumía en la que hasta entonces era la peor racha de su historia, encadenando 12 sesiones consecutivas en rojo. Una situación que se encrudeció aún más tras la publicación (el día 23) de los PMI preliminares de septiembre de Alemania y Francia, ya que los primeros indicadores de PIB del tercer trimestre salieron peor de lo previsto y anticipaban que en la zona euro ha comenzado la recesión. Con este panorama en el frente, el Ibex español cerraba la semana pasada con pérdidas acumuladas del 5%, siendo el índice que más caía en ese intervalo.

Desde el primero de enero, la rentabilidad por dividendo que ofrece el selectivo español ha aumentado un punto porcentual. Y si lo comparamos con 2021, este pago al accionista casi duplica su retorno, ya que entonces tocaba el 2,92%. Así, el único índice del Viejo Continente que supera al Ibex en materia de retribución al accionista es el FTSE Mib italiano, que rentaría a precios actuales, un 5,62%. Así, después del Ibex, que ocupa el segundo puesto, está el británico FTSE 100, con un pago con cargo a los beneficios de 2022 del 4,52%, según la previsión que maneja Bloomberg. Después, el Dax alemán, con un retorno del 4,13%; el EuroStoxx 50, con un 4,05%, seguido de la otra referencia europea, el Stoxx 600, con un 3,96%, y del Cac francés, con un 3,86%.

Para Juan José Fernández-Figares, director del departamento de Análisis de LinkSecurities, la credibilidad de los dividendos estimados actualmente por los analistas dependerá de "hasta qué punto se ralentice la economía y el impacto que ello tenga en los resultados de muchas empresas". En ese sentido, añade el experto, "es más que probable que asistamos a la revisión a la baja de estimaciones de resultados en los próximos meses. Si los payouts se mantienen estables, un menor beneficio supone un menor dividendo", subraya.

Así, Fernández-Figares expresa que también hay que tener en cuenta los nuevos impuestos a la banca, a las eléctricas y a las energéticas, "ya que van a impactar en los resultados de estas compañías y, por tanto, también en los dividendos. En este sentido, señalar que estas compañías son las que pagan dividendos más elevados en términos económicos (en euros)", finaliza el experto.

A la pregunta de si considera creíble la rentabilidad actual del Ibex o, por el contrario, cree que hay compañías que lo pueden bajar, Sergio Ávila Luengo, analista de IG, explica: "Las compañías del Ibex 35 son muy propensas a repartir dividendos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que retribuyen a los accionistas mediante la recompra de acciones propias, que hacen que el accionista tenga más peso dentro de la empresa, y el precio sube con las recompras". Así, el analista añade: "A mí, particularmente, me gusta más que se recompren acciones, ya que en los años futuros aumenta el beneficio por acción al haber menos acciones, antes de la opción de repartir dividendos. Algunas compañías del Ibex van a tener menos beneficios este año que el año pasado y, en cambio, esperan repartir un dividendo mayor, lo cual no tiene demasiado sentido". A este hilo, el experto puntualiza que "habitualmente las compañías que reparten dividendos se consideran más defensivas que las que no lo hacen, pero es importante mirar el sector y el nivel de deuda que tienen las empresas, yo creo que algunas empresas del Ibex pueden rebajar el dividendo esperado, si no es este año, al que viene".

La mitad, con más de un 5%

La mitad de los valores del Ibex, es decir, 17 compañías, ofrecen actualmente una rentabilidad por dividendo superior al 5%, según datos de FactSet. Y es que, en un intervalo de un mes –desde principio de septiembre hasta ayer–, muchas de estas compañías han visto un incremento de hasta un punto porcentual de su rentabilidad por dividendo.

El caso de Merlin Properties, que es la líder indiscutible de esta clasificación con una retribución al accionista del 14,7%, es el más llamativo, ya que pasa del 12,1% de principio de mes hasta el 14,7% actual. La socimi ha elevado este año su retribución gracias al pago extraordinario que abonó en agosto y que eleva su dividendo anual a 1,15 euros, entre los 75 céntimos del verano y otros 0,40 euros previstos de pago ordinario. Así, su caída de más del 18% en el parqué en 2022 dejaría a este pago como el más atractivo del club de las 35.

Enagás, que sufre una corrección de más del 20% en el ejercicio, y está ya en mínimos del año y niveles de 2021, es la segunda de esta lista, con una retribución al accionista de cara los próximos 12 meses del 10,6%, según datos de FactSet.

Mapfre, ACS y Telefónica –que se dejan un 11,6%, 4,2% y 10,2% en bolsa en 2022– cierran el top 5 de empresas del Ibex con mayores retornos, con un 9,11%, 9,1% y 8,7%, respectivamente.