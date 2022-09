El dividendo de Inditex crecerá un 24% por las mejores previsiones de beneficio

El dividendo de Inditex superará el euro por acción con cargo a los resultados que cosechará este ejercicio, a pesar de que el consumo es uno de los sectores más penalizados por el alza de la inflación. La textil presentó sus cuentas semestrales el pasado día 14 y, desde entonces, los analistas han revisado un 4% al alza sus estimaciones de beneficio para la firma gallega, que podría, por primera vez, en la historia superar un beneficio neto de 4.000 millones de euros. Consulte aquí El calendario de próximos dividendos de la bolsa española

Inditex tiene comprometido -y así lo mantiene- el reparto de un payout del 60%. Esto implica que, si se cumplen las previsiones, el gigante de la moda distribuirá con cargo al ejercicio fiscal 2022-2023 un dividendo por acción de 1,15 euros brutos, lo que implica una rentabilidad del 5,5% a los precios actuales. De este importe, 40 céntimos corresponden al dividendo extraordinario anunciado por la compañía, frente a los 0,30 euros de 2021-2022 que ya pagó en abril. Supondría, además, un crecimiento del 24% en su dividendo en efectivo frente a los 93 céntimos de este año, que está por encima de un beneficio que se incrementará un 21%, según las cifras que maneja actualmente el consenso.

La compañía logrará asimismo una posición financiera neta superior a los 10.000 millones de euros, por primera vez, a cierre de este ejercicio, que superará los 11.000 un año después. No obstante, fuentes consultadas por elEconomista niegan la posibilidad de un dividendo extraordinario, más allá de los 0,40 euros ya previstos.

De cara al futuro, se espera que el pago anual de Inditex llegue a los 1,2 euros en 2023 y hasta 1,28 en 2024, con una rentabilidad del 6%, siempre y cuando la compañía mantenga su política de retribución.

Un entorno adverso

El buen tono con que el mercado acogió los resultados de Inditex hace dos semanas no es ajeno a la caída de la demanda que se espera para el sector textil a raíz de la inflación y de la recesión económica. "La mayor parte del dolor para el consumidor todavía está por llegar en Europa y la exposición internacional de Inditex será un importante punto de escape en este contexto", apuntan desde Deutsche Bank. La compañía, que llevó su nivel de inventarios a máximos del 43% a cierre del primer semestre (aunque los últimos datos hasta el 11 de septiembre lo rebajaban hasta el 33%), ya ha anunciado un nuevo alza de precios de en torno al 5%, que se sumará al que ya aprobó en marzo de este año para combatir la escalada en los costes de producción.

Por el momento, el consenso espera que Inditex resista en sus márgenes, a pesar de la caída de la demanda y de materias primas y logística con precios al alza. Si en el primer trimestre, su margen ebit fue del 15,3%, en el segundo este alcanzó el 17,3% y se espera que cierre el año sobre el 16%, frente al 15,4% de 2021. De cara a 2023 se espera que el margen operativo se sitúe en el 16,5%. No obstante, queda lejos el objetivo de retornar a niveles del 17% previos a la pandemia.

Una de sus últimas medidas que está llevando a cabo en 30 países es la del cobro de 1,95 euros por las devoluciones en el domicilio de compras que se hayan efectuado online. De momento, no aplica en España, aunque fuentes del sector no descartan que pueda implementarse a partir de enero del año que viene para su principal marca, Zara. Inditex dice no tener contemplada ninguna fecha por el momento para nuestro país. Durante la última conference call, la compañía reconoció que esta medida ha sido "extremadamente bien acogida" por los consumidores y "que no ha tenido impacto alguno" en su negocio. Además, el consejero delegado, Óscar García Maceiras, aseguró que esta medida ha supuesto "dos efectos positivos: el número de devoluciones en tienda ha aumentado y el periodo de devolución es ahora menor".

Tradicionalmente, Inditex ha barajado la cifra de que un 60% de las devoluciones se producían en tienda, con lo que ahora esta cifra es superior, pero la compañía no ha querido concretar en qué medida.

Asimismo, se desconoce el margen que la compañía logra en su parte online, que espera que supere el 30% de las ventas totales del grupo para el año 2024. Fuentes del sector siempre han defendido que este margen operativo de la venta por Internet era similar al de la tienda física a diferencia de sus comparables 100% online como el gigante alemán Zalando, cuyo margen se desplomará este año por debajo del 2%, menos de la mitad que el año pasado, ante el aumento disparatado de los costes.

Los analistas de JP Morgan han recopilado la treintena de profit warnings (o revisión de estimaciones a la baja) del sector retail europeo en lo que va de año. Entre ellas figuran compañías como About You, el pasado día 13, Adidas (en julio) o Zalando y Asos en el mes de junio. "Inditex cuenta con la cadena de suministro más ágil del sector, de 3-5 semanas frente a los 4-6 meses de H&M, más importante en momentos de incertidumbre como el actual; además de un sistema integrado online-físico", apunta JP Morgan.

El mayor desplome de su historia

El sector retail es, junto al inmobiliario, el gran afectado ante una recesión en ciernes y el alza incontrolable del IPC. En lo que va de año se desploma casi un 43,5%, por encima de la caída anual que protagonizó en 2008. La alemana Zalando sufre las mayores ventas, que le llevan a perder un 72% de su capitalización en el año. Está en mínimos de 2014.

H&M retrocede un 41%, en línea con el sector, frente a pérdidas que rozan el 26% para Inditex. Con un precio objetivo por encima de 28 euros, los expertos hablan de un potencial del 33%.