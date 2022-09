Larry Fink (BlackRock): "España está infravalorada por los inversores mundiales"

"España está infravalorada por los inversores mundiales [...] Creo que España tiene la oportunidad de ser el país transformador de Europa. Tiene sol, tiene viento. Es uno de los líderes en energía solar y eólica, pero tiene mucho más potencial". Así de positivo es Larry Fink, CEO de BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, con este país. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal verde de elEconomista.es.

Fink mantuvo un encuentro digital con el presidente de BBVA, Carlos Torres, encuentro que se divulgó durante la celebración del II BBVA Sustainability Forum, celebrado en la tarde de este jueves en la sede del banco en Madrid.

Fink respondió de este modo a una pregunta de Torres sobre este país: "Tienes un gasoducto desde Argelia. Tienes una población trabajadora con formación. Tienes grandes empresas internacionales. Creo que España va a ser uno de los líderes en esta transición, especialmente en la europea. Y creo que tiene la oportunidad de mostrar su potencial, pero sobre todo de mostrar su fuerza económica". Fink contempla a España "con mucho optimismo en relación con otros lugares de Europa, pero también como un motor global hacia la descarbonización", según afirmó. Lea también: BlackRock inicia el sufragio universal en ETFs.

El CEO de BlackRock advirtió que España ha sido innovadora, pero que puede serlo más. "Se ha visto perjudicada por la sequía y las temperaturas récord. El calor récord significa que ha habido mucho sol. Hay que aprovechar esa energía solar. Debido al calor, el viento se levanta. Aquí habrá más oportunidades con el viento. Pero también puede ser un líder en muchas otras áreas dentro de la descarbonización. Miro a España con un inmenso entusiasmo", reiteró.

Fink señaló que el proceso de descarbonización exige "adoptar en el corto plazo algunas formas de hidrocarburos como el gas, que obviamente es menos contaminante que otras". En este sentido, el número uno de BlackRock se mostró "muy satisfecho" de que Europa "haya concluido finalmente que el gas es verde".

En su opinión, "el hidrógeno va a ser la fuente de energía para los grandes motores, para la gran maquinaria"; también señaló que "a corto plazo vamos a tener probablemente una mayor utilización del carbón, pero no creo que eso cambie nuestro futuro". Destacó la importancia de la captura de carbono: "Las principales energéticas del mundo van a ser líderes en la captura de carbono", afirmó.

Respecto a su papel, como gestora de activos, en la transición energética, explicó que desde BlackRock "no estamos exigiendo nada a nadie. Solo pedimos información, ¿cómo estáis avanzando? Y estamos viendo un cambio muy grande en los últimos dos años", alabó. Se siente "orgulloso" de cómo "el capitalismo" ha ido avanzando en esto; "Ahora, algunos ecologistas dirán que no estamos avanzando lo suficientemente rápido", añadió. Larry Fink (BlackRock) se defiende en su carta anual: "El capitalismo no es una cuestión política".

También reconoció Larry Fink que está viviendo "el periodo de mayor incertidumbre económica y política que, tal vez, haya visto en mi carrera profesional".

Hizo hincapié en el reto que supone la transición verde. Más allá del uso del gas, señaló que "vamos a tener que crear una mejor tecnología de baterías, que conlleva sus propios retos y riesgos porque requiere algunos metales muy raros que solo se encuentran en unos pocos lugares del mundo. Se fabrica principalmente en China, lo que tiene sus propios problemas, al tener esa dependencia", explicó.

"Si quisiéramos crear un mundo muy injusto podríamos eliminar los hidrocarburos mañana y generar una recesión muy grande. Y entonces podríamos intentar rápidamente cambiar a una tecnología más descarbonizada. Personalmente no creo que eso funcione, no es justo ni equitativo, y dejaría a los mercados emergentes atrás, y no pueden permitirse eso", reflexionó. "Ni siquiera", añadió, "pueden permitirse lo que está pasando ahora. Así que todos estos problemas son muy graves, pero confío más que nunca en que vamos a encontrar soluciones".

También hizo alusión al interés de sus inversores por la transición ecológica: "Nuestros clientes están pidiendo a gritos que se invierta en tecnologías de descarbonización, y seamos claros, se trata de trabajar con las empresas de hidrocarburos, no contra ellas", recalcó.