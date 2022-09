Neinor, Alba, Lar... los pequeños valores que destacan en sostenibilidad

Está claro que las grandes cotizadas del Ibex 35 ya cuentan todas ellas con ratings o notas que las puntúan en cuestiones ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). La cosa cambia si hablamos de pequeños valores: para ellos, es más difícil encontrar este tipo de calificaciones, al menos públicas. Aún así, cada vez son más. Conozca el Ranking ESG de 'elEconomista.es', la clasificación sostenible de las empresas del Ibex 35.

Sustainalytics -agencia especializada en datos de sostenibilidad integrada en Morningstar- sí evalúa ya a un buen número de empresas españolas no Ibex. Y, si nos fijamos en las puntuaciones que emite, en la foto salen particularmente bien Neinor y Corporación Financiera Alba. Ambas presentan un nivel inapreciable de riesgos de sostenibilidad, de acuerdo con el baremo de este proveedor. De las 97 empresas españolas que reciben nota de Sustainalytics, solo logran colocarse en esa zona de riesgos nulos estas dos empresas, además de Aena (que no se ha incluido en el gráfico por tratarse de una empresa grande y del Ibex 35). Las notas que otorga esta agencia reflejan el nivel de riesgos ESG que no están siendo gestionados y que pueden afectar al negocio de la compañía. Inditex y REE están 'blindadas' contra los riesgos ESG.

Con Neinor ocurre algo que es habitual cuando se trata de puntuaciones de sostenibilidad: que obtiene una excelente nota por parte de un proveedor -Sustainalytics-, pero una puntuación mediocre por parte de otro. S&P Global -una de las agencias más reputadas en notas ESG- concede a la promotora solo 42 puntos sobre un total de 100. S&P puntúa las tres patas del ESG (la ambiental, la social y la de gobernanza) por separado, y de ahí extrae la nota final. Neinor cojea en las tres, pero particularmente en la de gobierno corporativo, donde saca un 32 sobre 100. Aún así, la compañía puntúa mejor que la media de su sector.

En lo que respecta a Alba, el brazo inversor de Banca March, S&P no ofrece una nota para ella, o al menos ésta no es pública.

Zona de riesgo bajo

Un buen puñado de empresas del Mercado Continuo se colocan en la zona de riesgo bajo de sostenibilidad. Destacan, aún en la parte alta de la tabla y de mejor a peor nota, Lar España Real Estate Socimi, CIE Automotive, Grenergy, Mediaset, Logista, Coca-Cola Europacific Partners y Atresmedia. "El 100% de nuestros inversores pregunta por aspectos ESG en las reuniones individuales que mantenemos con ellos", afirmaba recientemente Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores de Lar, en un evento organizado por KPMG, Forética y el IEAF. Lea también: El 'ladrillo' español puntúa bien en sostenibilidad.

A Mediaset le ocurre como a Neinor: su buena nota de Sustainalytics contrasta con el 32 sobre 100 que le asigna S&P (la penaliza especialmente la G, el buen gobierno, un área en la que obtiene un 23 sobre 100). Y entre las mejores para Sustainalytics se sitúa también Grenergy, a la que S&P da un aprobado (54 sobre 100), pero que puntúa mejor que su sector. Donde muestra más fortaleza es en la E, el medio ambiente, donde obtiene un 59.

Coca-Cola Europacific Partners sí obtiene buena nota tanto de Sustainalytics como de S&P: de ésta recibe un 85 sobre 100, una de las mejores calificaciones de toda la bolsa española. Lea también: Acciona, BBVA e Indra, medallas de oro en sostenibilidad para S&P Global.