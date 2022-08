Europa aguanta el primer soporte de los 3.640 puntos

No ha cundido el pánico finalmente esta semana antes del inicio de Jackson Hole, la reunión habitual de agosto de los grandes banqueros centrales que puede echar más gasolina a los temores de una aceleración del ritmo de subidas de tipos.

En todo caso, los futuros apuntan a ligeras subidas que darían continuidad a las de ayer y alejarían a los principales índices europeos de su zona de primeros soportes.

Desde el punto de vista técnico, "las caídas recientes están sirviendo para corregir parte del último rebote y en cuando concluya todo apunta a que podría asistir a otro segmento al alza, aunque antes habrá que ver cuánto profundiza la caída", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Cabe señalar que con el alcance de los 3.640 puntos, el EuroStoxx 50 ha corregido el 38,2% de este tramo alcista y hasta aquí consideramos que es una corrección sana, aunque si los pierde, me temo que veremos caídas a la zona de antigua resistencia, ahora soporte, de los 3.580/3.600 puntos e incluso no descarto que podamos asistir a una caída a los 3.515/3.530 enteros, lo cual supondría una corrección del 61,8% del rebote, antes de ver un contraataque alcista", añade el experto.

"Una caída a la zona de los 3.500 puntos encajaría con lo que podría ser el hombro derecho de un hipotético patrón de giro al alza en forma de cabeza y hombros invertido, sin embargo, todo a su debido tiempo, pues ya analizaremos la forma que tomará la corrección, ya que a corto plazo cabe esperar un rebote desde la zona de soporte de los 3.640 puntos", concluye el experto.

Nuevos estímulos en China

Los mercados asiáticos no han reaccionado con una gran alegría al anuncio que ha hecho China de inyectar otro billón de yuanes (146.000 millones de dólares) en su economía, para combatir los efectos adversos de la crisis inmobiliaria, la restricciones por el Covid y los cortes de suministros energéticos. "Hasta que no haya datos que avalen el efecto de estas medidas el mercado no responderá", explican desde Bloomberg Intelligence.

El petróleo se mantiene sobre los 101 dólares

En los últimos días, el precio del crudo se ha disparado de nuevo por encima de los 101 dólares por barril a Brent, algo que ha tenido apoyo en las palabras del ministro de energía de Arabia Saudí, el mayor productor del mundo, sobre la posibilidad de reducir su bombeo para estabilizar un precio alto en la materia.

Varios países de la OPEP han mostrado su apoyo al líder del cártel, que defiende que está habiendo una desconexión entre los precios y la estructura de oferta y demanda. Esta posible medida contrasta con la política que llevan ejerciendo en los últimos meses, que es precisamente la de aumentar la oferta.

