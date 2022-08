Disipar la inflación con las inversiones: los fondos globales que mejor aguantan en 2022

La inflación no da tregua. Los precios no dejan de subir mes tras mes. El índice de precios al consumo se disparó al 10,8% en julio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta inflación tan elevada -su nivel más alto en 38 años-, tener el dinero guardado en la cuenta del banco no es una buena idea. La subida generalizada de los precios implica una pérdida de valor para el ahorro acumulado durante la pandemia. Si no se quiere sufrir esa pérdida del poder adquisitivo, toca poner el dinero a trabajar.

Los expertos recuerdan la importancia de mantener la serenidad a la hora de adoptar decisiones financieras, especialmente en periodos de gran volatilidad en los mercados financieros, y ponerse en manos de asesores financieros profesionales. A pesar de la incertidumbre de la situación económica, algunos analistas creen que las caídas en bolsa han abierto importantes oportunidades de inversión para sacar partido a esos ahorros. "Por el momento, seguimos posicionados con cautela, pero estamos atentos para reforzar la exposición. Hay numerosas oportunidades en la deuda de países emergentes y high yield, así como en la renta variable", señalan desde la gestora de activos Edmond de Rothschild Asset Management.

Una clave a la hora de invertir es una buena diversificación de las inversiones. Es decir, asignar el dinero que se quiere invertir a activos variados para ayudar a minimizar el riesgo. Por tanto, conviene tener exposición a diferentes empresas, industrias y geografías. Una forma de hacerlo es a través de fondos de inversión globales, que permiten acceder a las mayores empresas del mundo diversificando al máximo.

A pesar de lo duro que ha sido el primer semestre del año para la mayoría de activos, algunos de los fondos globales incluidos en el escaparate de Finect han logrado resistir y han presentado rentabilidades positivas. Analizamos los tres productos que mejor se han comportado hasta comienzos de agosto.

Global Allocation FI

El fondo de inversión global que mejor se ha comportado es el Global Allocation, un producto gestionado por Renta 4 Gestora, bajo la asesoría de Luis Bononato a través de la sociedad CLT Partners LTD. Este vehículo de inversión acumula un patrimonio superior a los 95 millones de euros. A lo largo de 2022, logra una ganancia del 43,7% hasta el 4 de agosto. A largo plazo, consigue una rentabilidad anualizada superior al 26% a 3 años.

Se trata de un fondo mixto, ya que puede invertir tanto en activos de renta variable como de renta fija, sin existir porcentajes establecidos para cada tipo de activo. Puede invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. Por eso, se dirige a inversores arriesgados, al tener un nivel de riesgo 6 en la escala de 1 a 7. Se puede contratar desde solo 10 euros y los gastos corrientes se sitúan en el 1,53%, según la ficha del fondo.

Azvalor Internacional FI

Otro fondo de inversión global destacado es Azvalor Internacional, el fondo de renta variable gestionado por Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernadvalue. Actualmente atesora un patrimonio superior a los 1.300 millones de euros. Este vehículo de inversión ha logrado una rentabilidad del 31,8% en el año hasta el 4 de agosto. Si se echa la vista atrás, obtiene una ganancia media anual del 20% en los últimos tres años.

Este fondo de inversión sigue la filosofía value investing (inversión de valor, en castellano), que se basa en la adquisición de valores de calidad a un precio por debajo de su valor real. "Los gestores del AZ Valor Internacional aplican a rajatabla su filosofía de salir de los negocios que han subido de precio en bolsa para entrar en otros negocios cuyo precio de cotización ha caído", destaca el asesor Jorge Colmenarejo en un comentario en Finect. Este producto tiene una exposición alta a sectores como la energía, que supone aproximadamente el 50% de la cartera, y materiales básicos, que tiene un peso del 32%, según la composición de la cartera a 31 de marzo.

GQG Partners Global Equity Fund

Finalmente, el fondo de inversión GQG Partners Global Equity Fund se ha colocado en tercera posición en rentabilidad al lograr una ganancia del 4,4% en lo que va de año hasta el 4 de agosto. Más a largo plazo, consigue una rentabilidad anualizada del 14,2% a dos años. "Estamos ante un fondo que lo hace bien en años value como el actual, pero también en años growth", señala Jorge Colmenarejo en un comentario en Finect.

Se trata de un fondo de inversión de renta variable global de la gestora Bridge Fund Management Limited, una compañía de GQG Partners, y gestionado por Rajiv Jain. "Invierte en compañías de todo el mundo de alta calidad, con perspectivas de crecimiento futuro y a precios atractivos", apunta Colmenarejo. Entre sus mayores exposiciones se encuentran las petroleras Exxon Mobil y Occidental Petroleum y la farmacéutica AstraZeneca.

