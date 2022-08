La mitad de las firmas del Ibex sufre un recorte en su valoración en el mes de agosto

Aunque el Ibex rompió el miércoles su segunda racha en positivo más larga de este siglo –tras once sesiones en verde–, agosto ha traído consigo una particular temporada de descanso a muchos valores del club de las 35, con hasta ocho firmas del mismo registrando alzas superiores al 5% en estos 18 días. Estos rebotes, no obstante, se han traducido también en un tijeretazo en el precio objetivo de 16 compañías del índice en lo que va de mes –aunque a la mayoría les queda potencial–, con Fluidra a la cabeza, con un recorte del 7,8% de su precio justo.

Las acciones de la compañía de equipamiento y soluciones para piscinas y wellness no están experimentando el empujón que era de esperar estas semanas, por la propia naturaleza de los días más calurosos del año, y registra un tibio 0,2% en el mes. Unas cifras que no le ayudan a abandonar el puesto de la firma más bajista del Ibex en el cómputo del año, con una caída de más del 48%, según FactSet.

En este sentido, la empresa, que rindió cuentas ante el mercado a finales de julio, hizo pública la presión que la inflación está ejerciendo sobre su negocio, ya que el primer semestre del año se saldó con un incremento de las ventas de 22%, pero con una caída tanto de los beneficios como de los márgenes. Así, con un precio objetivo actual fijado en los 30,15 euros –de los 32,69 del comienzo del mes–, según recoge FactSet, Fluidra ofrece un potencial alcista del 66%, es decir, un 17% inferior que el recorrido a 12 meses que le otorgaban los analistas al principio del mes, de un 80%.

Solaria Energía, Indra y el sector bancario son las siguientes compañías que ven un mayor recorte en su precio objetivo en lo que va de mes, pese a que agosto no le ha sentado igual de bien a todas ellas y solo los bancos consiguen ganancias en bolsa en este periodo.

La compañía de energía, que avanza más de un 29% en bolsa este año y ya es la firma más alcista, no corre con la misma suerte este mes y se deja un 1,4%. Así, su precio justo sufre un tijeretazo de casi el 4% en este intervalo, al pasar de los 21,2 euros de primeros de mes a los 20,3 actuales. Cabe recordar que Solaria ha sido una de las grandes ganadoras de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que este conflicto puso de manifiesto la gran dependencia de Europa de ambos países en gas y materias primas básicas, lo que ha llevado a incentivar el uso de nuevas fuentes de energía.

El impulso de los bancos

Las entidades bancarias, por su parte, son otras de las grandes beneficiadas por el entorno inflacionista desde el inicio del ejercicio. Y es que una subida de precios desbocada ha llevado a los bancos centrales a ejecutar una subida en los tipos de interés en pos de controlar dicha inflación (de 50 puntos básicos en el caso del BCE, y con la posibilidad de otra subida igual en septiembre). Un telón de fondo favorable para el sector bancario, con todas las entidades del club de las 35 entre las firmas que más avanzan en bolsa este mes, con BBVA en cabeza, con más de un 9%, seguida de Banco Sabadell y Banco Santander, con más de un 7% en ambos casos.

Así, Banco Sabadell, Bankinter y CaixaBank, que avanzan un 13,8%, un 5% y un 3,8% en el año, sufren un recorte entre el 2 y el 2,7% de su precio objetivo en este periodo. Y aunque su potencial también se haya visto reducido en agosto, todavía ofrecen algunos de los recorridos más atractivos del Ibex, con un 51% en el caso de Banco Sabadell, un 27% en el de Bankinter y un 24% en el de CaixaBank.

El caso de Indra es el opuesto al de los bancos, ya que la tecnológica no logra alzar el vuelo en bolsa y los últimos problemas de gobernanza en su cúpula directiva no han hecho otra cosa que presionar aún más a la baja sus títulos. Así, la empresa, que pierde más de un 11% en 2022, es también la más bajista del Ibex en agosto, con pérdidas superiores al 5%. Pese a contar con un potencial del 44%, la firma ve un recorte del 2,7% en el precio objetivo fijado por el consenso de FactSet en agosto. Sin embargo, por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), Indra es una de las más atractivas del selectivo, con un multiplicador actual de 8,4 veces.

Así las cosas, en cuanto a la situación actual que está viviendo la renta variable, Alexander Londoño, analista de mercados de ActivTrades explica:"Así se produzca una corrección a la baja de la reciente subida que han tenido las acciones, tampoco se espera que lleguen a visitar los mínimos registrados en junio. Por lo tanto, no es conveniente apresurarse a cerrar las posiciones actuales, pero tampoco añadir más posiciones hasta que se confirme un cambio de tendencia en las bolsas.", finaliza.