Ya se ha visto la subida mínima en las bolsas de Europa, ¿vendrán ahora las dificultades?

El rebote que se ha visto en las bolsas de ambos lados del Atlántico durante las últimas sesiones, está sirviendo para recuperar parte de la fuerte caída que nació en los máximos de noviembre del año pasado.

"De momento, el movimiento alcistas de las últimas jornadas ya ha servido para rescatar un 38,20% de Fibonacci de ésta caída, tras alcanzar el EuroStoxx 50 los 3.750 y el Nasdaq 100 los 13.230 puntos, que es lo mínimo exigible que cabe esperar en este tipo de rebotes", destaca Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien, eso sí, advierte de que ya hemos visto la subida mínima que podía esperarse.

Por eso, el experto advierte de que, sin perjuicio de que espere más subidas de cara al corto y medio plazo, "a partir de ahora es cuando podrían venir las dificultades".

"De hecho", matiza Cabrero, "a día de hoy no soy partidario de ir tras los precios para comprar y para esto último les sugiero esperar a que se forme un 'throw back' o vuelta atrás del EuroStoxx 50 a la zona de los 3.600/3.625 puntos", afirma Cabrero.

Antes, eso sí, habrá que ver si el selectivo continental alcanza las primeras grandes resistencias de 3.855 puntos, cuya superación permitiría pensar en objetivos más ambiciosos como son los 4.025 puntos.

En el caso del Ibex 35, a pesar de que se puedan asistir a caídas y vaivenes en próximas fechas al no haber sido capaz de batir los 8.240 enteros, "entiendo que se podrá confiar en un contexto potencialmente alcista mientras logre mantenerse sobre el soporte de los 7.780 puntos y no mostrará ningún tipo de debilidad mientras no pierda los 8.000 enteros", manifiesta el experto.

Caídas en China

Las cálidas se imponen con claridad en el Hang Seng TECH Index, el índice que representa a las 30 mayores empresas tecnológicas que cotizan en Hong Kong y que tienen una alta exposición empresarial a los temas de tecnología innovadora.

Los números rojos en este ámbito, superiores al 1.5%, lastran a las bolsas chinas cuyo sentimiento inversor también se ve afectado por algunos bloqueos en islas turísticas a causa de la aparición de nuevos casos de Covid-19.

