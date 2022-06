La segunda pata cojea, pero no está mutilada

Las caídas que hemos visto a lo largo de las últimas sesiones refuerzan, si cabe más, la importancia de las resistencias que hace semanas les recomiendo vigilar y que deben ser superadas de cara a poder ejecutar la segunda parte de nuestro plan de trading, que consistiría en aumentar de nuevo la exposición a bolsa de un modo similar a como lo hicimos el pasado 12 de mayo, fecha en la que el S&P 500 cotizaba en torno a los 3.820 puntos y el Ibex 35 en la zona de los 8.200 puntos. Les hablo de resistencias como son los 3.850 del EuroStoxx 50 y los 9.000 enteros del selectivo español.

Mientras esas resistencias no fueran superadas no me he cansado de repetir que era pronto para dar por confirmada la posibilidad de asistir a la segunda pata dentro del rebote que iniciaron las bolsas europeas a comienzos de marzo.

Esta segunda pata está cojeando tras fallar en esos obstáculos resistivos, pero no podemos darla por mutilada mientras las caídas no profundicen por debajo de soportes como son los 3.600 puntos del EuroStoxx 50, que es por donde discurre la directriz alcista que surge de unir los mínimos de marzo y mayo.

La pérdida de esa directriz alcista y soporte pondría en serios aprietos la hipótesis alcista con la que soñaba desde hace semanas y abriría la puerta a un escenario en el que ya no se podría descartar nada de cara al verano, incluso una ciclogénesis explosiva, que dirían los meteorólogos, en la que cabría la posibilidad de ver caídas en las bolsas europeas hasta los mínimos de marzo o incluso más. Si eso sucediera no habría que asustarse y desde Ecotrader estaremos preparados para ejecutar la segunda parte de la hoja de ruta que tenemos diseñada desde hace meses, aprovechando que podríamos ver precios de segundas rebajas. Pero todo a su debido tiempo y lo que toca ahora es vigilar esos primeros soportes, desde donde no me sorprendería ver un nuevo contraataque alcista.

Análisis estratégico del EuroStoxx 50

En caso de que no se forme ese contraataque ya iremos viendo como evolucionan las bolsas de ambos lados del Atlántico y recomendaré estar pendientes de los mínimos que marcaron los principales índices norteamericanos el 20 de mayo, como son los 3.810 del S&P 500 o los 11.492 del Nasdaq 100, cuyo mantenimiento es vital de cara a que esa ciclogénesis explosiva no se convierta en una borrasca muy violenta que podría llevar a la principal referencia tecnológica estadounidense a buscar soportes de 10.000-10.600 puntos, que supondría una corrección del 61,80/66% de toda la subida desde los mínimos de marzo de 2020 y zona donde sería partidario de poner el segundo pie y utilizar la munición en forma de liquidez que atesoramos para aumentar de nuevo la exposición a bolsa.

Recuerden que el primer pie lo pusimos cuando se alcanzaron soportes de 11.800 en el Nasdaq 100 y los 3.820 en el S&P 500. Si se preguntan por soportes análogos en el EuroStoxx 50, decirles que serían niveles de 3.000-3.100 puntos, que es donde cotizaba la principal referencia europea antes de la aparición de las primeras vacunas contra la Covid-19.

Análisis estratégico del Ibex 35