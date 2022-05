Los alcistas buscan un cierre semanal que aleje a las bolsas de Europa de soportes

Las principales bolsas de Europa y EEUU quieren poner el broche alcista a una semana en la que la volatilidad ha sido la gran protagonista. Los toros quieren una jornada que si bien no servirá para borrar las pérdidas acumuladas a lo largo del resto de la semana, al menos, si que sirva para alejar a los principales selectivos de los niveles de soporte a los que se han acercado en las últimas horas.

Y es que, las bolsas de Europa volvieron ayer a acercarse a los niveles de soporte que desde hace tiempo se viene señalando que hay que vigilar desde Ecotrader, como son los mínimos que el EuroStoxx 50 alcanzó en marzo en la zona de los 3.400 puntos, que quedaron a un 6% de los niveles de cierre. Y eso solo puede significar una cosa para el inversor avezado: es hora más de pensar en comprar que de amilanarse y vender.

Para ello, desde Ecotrader ya se ha comenzado a utilizar la liquidez para elevar de nuevo la exposición a bolsa. "La estrategia es utilizar la munición que hemos ido acumulando estas semanas en forma de liquidez para poner un pie en el mercado aprovechando el alcance de las zonas de soporte y objetivo de caída que hace tiempo vengo recomendando esperar", destaca Joan cabrero, analista técnico y asesor del portal premium de elEconomista.

La segunda señal de compra la dará el mercado director, Wall Street. Como no podría ser de otra forma, hasta que el Nasdaq 100 no haya alcanzado la zona de los 11.800 /12.000 puntos y el S&P 500 no haya vuelto a los 3.800 enteros no se empezará a usar esta munición. "Es la zona que hace semanas vengo señalando como óptimo para realizar primeras compras. Es idónea para buscar desde ahí un intento de reanudación alcista o, cuando menos, otro potente rebote", destaca.

En este sentido, ya se ha elegido cómo gastar esa apreciada munición. "Soy partidario de comprar para aumentar la exposición de la cartera modelo de Ecotrader en unos 15 puntos, para estar en torno al 50-55%", destaca Cabrero, quien ya ayer recomendó entrar en el EuroStoxx 50 y en el Dax 30 (selectivos que hasta ahora mantiene fuera de la cartera), y elevó el peso en índices como el Nasdaq 100, el S&P 500, el Dow Jones o el Ibex 35, sobre el que hay una estrategia abierta desde noviembre de 2020.

El euro, más cerca de la paridad frente al dólar

El mercado de divisas no ha sido ajeno a la volatilidad de las últimas horas en el ámbito bursátil. Uno de los pares que se ha visto más afectado es el euro/dólar, que ayer perdió durante buena parte de la jornada los 1,04 dólares por euro. Con este descenso, el par se acerca al cambio uno a uno frente al billete verde, algo que ya no se descarta ni por técnico.

Así lo asegura Joan cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, que asegura quien para explicarlo se fija en el comportamiento del Índice Dólar. "Éste selectivo está comenzando a romper las 104 unidades y presiona los 105. Si lo supera mucho me temo que una próxima caída del dólar (rebote en el euro) sería temporal y previa a mayores alzas (caídas en el eurodólar) ya que el Índice Dólar tendría recorrido hasta sus altos del año 2001 en las 121 unidades.