Los máximos accionistas de Greenalia lanzan una opa de exclusión

El consejero delegado de Greenalia, Manuel García, y su presidente, José María Castellano, han presentado una opa de exclusión por un importe de 17,5 euros por acción en efectivo para hacerse con el 13,59% de la compañía que no controlan, lo que valora el grupo de renovables en 388 millones de euros, informó la compañía, que cotiza en el BME Growth.

El precio ofrecido por García, que controla el 81,2% del capital de la compañía que fundó a través de la sociedad Smarttia, y Castellano, que posee un 5,2% por medio de Alazady España, siendo así los máximos accionistas del grupo, representa una prima del 8% sobre el precio de cierre de las acciones del grupo este lunes.

Los títulos de la compañía cotizaban este martes con una subida del 7,1%, situándose en los 17,35 euros y acercándose así al precio ofrecido por los principales accionistas del grupo. La oferta se dirigiría a todos los titulares de las acciones de la sociedad distintos de los oferentes y se formularía como compraventa, consistiendo en dinero la totalidad de la contraprestación.

Se prevé un plazo de aceptación de 29 días naturales, sin perjuicio de la posibilidad de prórrogas. La efectividad de la oferta no se sujetaría a condición alguna, sin perjuicio de la necesaria aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de la compañía de la exclusión de negociación y de la formulación de la oferta por los oferentes, señaló la compañía al mercado anoche a última hora.

Para ello, el consejo de administración de la empresa de renovables ha aprobado la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas con el fin de deliberar y, en su caso, aprobar, entre otros, la aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio 2021; la gestión realizada por el órgano de administración y la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de BME Growth y la formulación por los oferentes de la oferta.

12 millones de beneficio en 2021

En 2021, Greenalia obtuvo un beneficio neto de 12 millones de euros, frente a las pérdidas de 0,5 millones de euros que arrojó en el ejercicio anterior. La cifra de negocio del grupo de renovables creció un 78% en 2021, hasta los 76,5 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 38,6 millones de euros, disparándose un 251%.

En la actualidad, Greenalia cuenta con seis proyectos en operación, con una potencia instalada de 125 megavatios (MW), a los que une casi 1.000 MW en construcción.

Además, el grupo ha establecido nuevas vías de negocio a Estados Unidos anticipando su expansión internacional, prevista inicialmente en el horizonte 2030. Con la adquisición, en el segundo semestre del ejercicio, del proyecto fotovoltaico de MISAE -695 MW, en estado 'ready to build', a los que se le añadirán 170 MW de almacenamiento-, prevé que una parte muy importante de los ingresos obtenidos en 2024 provendrán del país americano.

Plan estratégico

Con esta operación, la empresa asegura el desarrollo de los objetivos previstos en su plan estratégico, y amplía su diversificación a cinco tecnologías ('eólica onshore', 'offshore', fotovoltaica, almacenamiento y biomasa) y a dos monedas -euro y dólar-.

Además de esta compra, Greenalia ya ha comenzado con la tramitación de nuevos proyectos en el país americano, y seguirá estudiando la compra de otras sociedades del sector, con el objetivo de avanzar de forma rápida en una industria en crecimiento en Estados Unidos.

La explotación de estos proyectos, así como del futuro negocio en el país norteamericano, se realizará a través de las sociedades constituidas recientemente, Greenalia Power US, INC y Greenalia Solar Power US, INC.