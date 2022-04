La inflación en Europa debe demostrar que ya roza el techo

Abril de 2021 todavía fue un mes en el que los efectos de la pandemia estaban totalmente vigentes en la actividad económica mundial. Hay que recordar que la campaña de vacunación se inició en enero y que hasta verano no se consiguieron niveles de inmunidad aceptables para ir retirando las restricciones impuestas para frenar los contagios. Es por esto que a nivel comparativo, los primeros meses de 2022 han dejado datos de inflación especialmente duros, agudizados por supuesto por la subida de los precios de las materias primas y la energía que ha traído consigo la guerra en Ucrania. No obstante, a partir de este mes de abril se espera que, aunque sea solo gracias a un efecto base mayor, las cifras de inflación dejen de hacer récord sobre récord.

Esta semana la eurozona tiene una cita clave en este sentido, con la publicación, del próximo viernes, de los datos de inflación del mes de abril. El mercado espera que el IPC interanual se sitúe en el 7,6% frente al 7,5% del mes pasado, por lo que cabe pensar que nos encontramos cerca del techo inflacionario, lo cual no quiere decir que no vayamos a tener cifras altas durante los próximos meses. "Si ver es creer, no ver es dudar; los altos niveles de inflación que vamos a tener en los próximos tiempos nos hace pensar que la normalización monetaria no va a ser capaz de atajar los precios completamente", explican desde Citi.

Más allá de este importantísimo indicador, la semana estará marcada por las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Francia, donde las encuestas dan una consistente ventaja a Macron. "La victoria de Macron del domingo ya está en precio y, por tanto, no esperamos ninguna reacción importante al alza si se consuma al igual que veremos cómo la prima de los bonos franceses seguirá reduciéndose", advierten en Citi.

Sin salir del Viejo Continente, hay más eventos e indicadores a los que hay que atender. El más destacado de ellos será el índice de confianza empresarial IFO en Alemania, que podría ofrecer las primeras pistas sobre los efectos de la invasión de Ucrania en la actividad empresarial de la mayor economía de Europa. El mercado espera que este indicador marque 89,1 puntos frente a los 90,8 del último mes. En clave nacional, el viernes también se conocerá el crecimiento del PIB en España del trimestre, que será de 0,5% frente al último cuarto de 2021 y del 6,5% con respecto al primero del año pasado.

Al otro lado del Atlántico, en la semana previa a la reunión de la Reserva Federal en la que ya se espera incluso un incremento del tipo de interés de referencia de 50 puntos básicos (hasta el 0,75%), tendremos como dato más importante de la semana el registro de crecimiento económico del primer trimestre, el cual tiene que marcar un 1%, muy por debajo del 6,9% del último cuarto del año pasado. Otros datos de referencia en el mercado americano serán los precios de la vivienda, confianza de consumidores de la Universidad de Míchigan, licencias de construcción, pedidos de bienes duraderos y los costes laborales del primer trimestre.

Además, en el mercado de materias se conocerá el dato de inventarios de crudo de la IAE (Agencia Internacional de la Energía). Después de varias semanas se espera que por fin haya un dato de superávit de barriles. Se prevé un aumento del stock de casi 2 millones y medio frente al déficit de más de 8 que hubo en el último conteo.

Por último, en Japón, donde el próximo viernes será festivo por el Día del Emperador, habrá reunión de tipos el jueves, en la cual no se esperan cambios y que, por lo tanto, mantendrá el precio del dinero en negativo, divergiendo de la política que sí han empezado a llevar a cabo el resto de los grandes bancos centrales.

Presentación de resultados

También la próxima semana hay que mirar con interés a las empresas ya que muchas de ellas anunciarán sus resultados del primer trimestre del año. "Esta semana será la de mayor actividad en cuanto a la publicación de resultados del primer trimestre de 2022, con más de 180 empresas del S&P 500 que los presentarán, y será importante ver cómo están lidiando con el repunte de los costes de los bienes y si el crecimiento de los ingresos ha sido suficientemente sólido como para proteger los márgenes y los beneficios", apuntan desde Allianz GI. "De momento, el 71% de las empresas han superado las previsiones de beneficios de los analistas", agregan.

