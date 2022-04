Macron es sinónimo de traquilidad para el Cac 40

El Cac 40, referencia de la bolsa francesa, es entre los grandes índices europeos el que más cerca está de sus máximos recientes, en este caso de su nivel récord. Las encuestas pronostican una victoria de Emmanuel Macron, el actual presidente, al tiempo que los analistas recomiendan comprar, sobre todo, las acciones de TelePerformance, Worldline, Vinci, Airbus, Capgemini y ArcelorMittal.

"Gobernar es una manera de escribir tu propia historia", le confesó François Miterrand, entonces presidente de Francia, al periodista Bernard Pivot en una entrevista publicada por Paris Match en abril de 1988. Y a una semana de la primera vuelta de las elecciones al Elíseo, muchos franceses se preguntan cuál es la historia de Emmanuel Macron. El actual presidente tomó las riendas del país en 2017 con un partido de nueva creación -La République en Marche-, pero no ha podido escapar del desgaste provocado por la crisis de los Chalecos Amarillos y las protestas de los antivacunas.

Macron llega a la primera vuelta (10 de abril) con una estimación de voto del 27%, lo que le convierte en el candidato con más apoyos, según el modelo predictivo basado en encuestas de The Economist. En segunda posición está Marine Le Pen (21%) y, en tercer lugar, Jean-Luc Mélenchon (15%). La gran baza de Macron es la división del espectro político a izquierda y derecha.

El PIB de Francia creció un 7% en 2021, tras un desplome del 8% en 2020. Según datos del Insee (el INE galo), la deuda pública descendió al 112,9% del PIB el año pasado y el déficit público se redujo hasta el 6,5%.

A las empresas francesas que cotizan en bolsa no les fue mal en 2021. Todo lo contrario. Los valores del Cac 40, el índice de referencia de la Bolsa de París, ganaron en conjunto 129.000 millones de euros (una cifra récord). Esto es un 62% más que en 2019, año previo a la pandemia, cuando el beneficio neto de las cuarenta compañías del índice fue de 79.500 millones. Para 2022, la previsión es que se aproxime a los 154.000 millones.

Más cerca de máximos

El Cac 40 pierde un 6,5% en lo que va de año: solo el Ftse 100 británico (que sube un 2%) y el Ibex 35 (que cae un 2,5%) se comportan mejor que el índice galo. El resto de las grandes referencias europeas está más rezagado: el Mib italiano se desploma un 8% y tanto el Dax alemán como el EuroStoxx 50 se dejan alrededor de un 9%.

Sin embargo, el francés es el índice que está más cerca de sus máximos recientes. En su caso, los 7.376,37 puntos que registró el 5 de enero: un nivel récord. Hasta ahí tiene un recorrido del 10,4%, a diferencia del casi 13% que separa al Dax y el EuroStoxx de sus máximos y el 19% que separa al Ibex de los suyos: los 10.083,60 puntos que marcó el 19 de febrero de 2020, en las semanas previas al confinamiento (máximos de 2020, aunque este no es su nivel récord).

Con todo, la ratio precio-beneficios del Cac 40 es de 12,8 veces (PER 2022) y 12,4 veces (PER 2023), algo superior a las 12,6 y 11,3 veces del Ibex 35, respectivamente, y las 12,7 y 11,3 veces del Dax alemán. En cambio, el multiplicador de beneficios del índice galo es algo más bajo que el de el EuroStoxx (PER 2022 de 13,3 veces) y el S&P 500 (20,6 veces).

Y a título individual, ¿cuáles son las acciones que reciben la más clara recomendación de comprar del consenso de analistas? Pues las diez mejores son las de TelePerformance, Worldline, Vinci, Airbus, Capgemini, ArcelorMittal, LVMH, Stellantis, Thales y Engie (ver gráfico). En total, 27 de las compañías que cotizan en el Cac 40 reciben un consejo favorable del consenso de mercado. Entre estas empresas, las que presentan unos múltiplos más atractivos e inferiores a las 10 veces con respecto a sus beneficios de 2022 son ArcelorMittal, Stellantis, TotalEnergies, Crédit Agricole, BNP Paribas, Engie y Axa.

Según The Economist, Emmanuel Macron tiene un 86% de probabilidades de ganar las elecciones el 24 de abril si se enfrenta a Marine Le Pen. "La reelección de Macron sería bien recibida por los mercados financieros, ya que implicaría una continuidad política, algunos avances más en la agenda de reformas, posiblemente una mayor integración en la UE, y un intento renovado de abordar la reforma de las pensiones", considera Pietro Baffico, economista de abrdn (Standard Life Aberdeen).

"Macron es partidario de una mayor inversión en tecnologías ecológicas y nucleares, pero se mostrará cauteloso a la hora de subir los impuestos sobre el combustible o el carbono por miedo a reavivar el movimiento de los Gilets Jaunes (chalecos amarillos) -asegura el experto-. La reforma de las pensiones será el tema más difícil de abordar y también puede reavivar las tensiones sociales que azotaron los primeros años de su presidencia".