Europa intentará un segundo ataque a resistencias

Después de la jornada de transición de este miércoles, los futuros hoy apuntan a subidas superiores al medio punto porcentual, lo que permitiría a las bolsas europeas intentar otro ataque a sus resistencias clave. Esto, en un contexto en el que Rusia se está reorganizando y la OPEP se reúne hoy para mantener su hoja de ruta establecida un mes más.

Desde el punto de vista técnico, "los descensos que vimos ayer muestran el vértigo que está teniendo la presión compradora después de que el martes alcanzara el EuroStoxx 50 la zona de resistencia clave de los 4.000/4.050 puntos, que es la que vengo insistiendo desde hace semanas que debe batir para que se alejen los riesgos bajistas y podamos hablar de una reconstrucción alcista con más garantías de éxito", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"En este sentido, si la subida logra romper esta importante resistencia de los 4.050 puntos se estaría delante de una clara señal de fortaleza que invitaría a aprovechar un próximo recorte a la zona de los 3.600/3.650 puntos para volver a comprar renta variable europea", agrega Cabrero. "En caso de que no la supere, no sería partidario de comprar hasta que al menos el EuroStoxx 50 alcanzara de nuevo la zona de los 3.400 puntos, que es el origen del actual rebote", matiza. Este rebote "se mantendrá vivo mientras el EuroStoxx 50 no cierre el hueco abierto el martes desde los 3.887 puntos y pierda soportes que encuentra en los 3.845/3.824 puntos", concluye el experto.

Caída en el petróleo

La sesión ha comenzado con fuertes descensos en los precios del petróleo, que se están dejando cerca de un 5% situándose en la zona de los 107 dólares por barril de Brent, mínimos de hace un par de semanas.

La razón es que ha surgido la noticia de que Estados Unidos está considerando introducir en el mercado un millón de barriles más al día para aliviar la tensión inflacionista, en un contexto en el que la OPEP y sus aliados se van a reunir hoy para, probablemente, mantener los 400.000 barriles más al día en el mes de abril.

El mercado inmobiliario chino toca techo

Según una de las grandes promotoras inmobiliarias de China, China Vanke, el mercado inmobiliario del país ha tocado techo en 2021 y es poco probable que se superen esas cifras en el futuro próximo. De hecho, la compañía ha presentado el primer descenso en ventas desde 2008. Entre los motivos está que "el crecimiento de la población está cerca de llegar a un punto de inflexión, así como que está habiendo una desaceleración del cambio del pueblo a la ciudad", explican.

