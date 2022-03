Las firmas de materias primas suben hasta un 100% en Estados Unidos

Aunque Estados Unidos no es un país con especial dependencia de las materias primas rusas –al menos, no del gas o del petróleo–, la elevada inflación que impera a nivel global ha impulsado con creces las subidas de las empresas de este sector en los mercados.

Así puede verse con especial claridad en la radiografía del S&P 500, uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, del primer trimestre del año, donde los cinco valores más alcistas pertenecen al sector del gas, el petróleo y las materias primas, y se anotan subidas de entre el 50% y el 100% en lo que va de 2022.

Occidental Petroleum Corporation, una multinacional que se dedica generalmente a la búsqueda y explotación de petróleo, es la que lidera este ranking, con una subida de hasta el 100,3%, con datos a media sesión del miércoles. La compañía, que ya mostró su buen hacer el año pasado, cerrando el ejercicio con un alza del 67,7% en bolsa, cuenta con un potencial alcista del 3,5% hasta llegar a su precio objetivo, marcado en los 60,07 dólares, según el consenso de expertos que recoge Bloomberg.

The Mosaic Company es el mayor productor estadounidense de fertilizantes potásicos y fosfatados y la segunda de esta lista. La firma se anota una subida del 68,2% en este primer trimestre y ya ha conseguido superar el precio objetivo fijado por los analistas, marcado en los 63,26 dólares. Halliburton, dedicada a la prestación de servicios en los yacimientos petroleros, completa este top 3 con una subida del 67,5% en este mismo periodo. Al igual que The Mosaic Company, la compañía ya ha superado su precio objetivo y, de momento, no cuenta con potencial.

La compañía de exploración y extracción de petróleo y gas natural Marathon Oil es la siguiente más alcista del índice, con una subida del 55,4%. En este caso, los analistas le dan un potencial del 9,3%, hasta llegar a su precio objetivo, fijado en los 27,89 dólares. La petrolera y gasística Apache Corporation, que anotó un alza de más de un 90% en 2021, es el quinto valor que más sube del S&P 500, con un 54,1%.