Europa se atasca en resistencias y aún ofrece una mala rentabilidad/riesgo

Sergio Fernández Madrid

Las plazas europeas padecieron la resaca alcista que se produjo en los mercados el pasado martes, cuando el previsible acercamiento de posturas entre Rusia y Ucrania invitaba a imaginar el final de la guerra. Sin embargo, el rebote en el Viejo Continente se truncó con los recortes de la sesión bursátil de este miércoles.

Estas caídas tampoco hubieran sido un drama de no ser porque la mayoría de los selectivos europeos se quedaron a las puertas de batir sus respectivas resistencias, lo que acrecienta el riesgo de que se puedan producir nuevos recortes en la renta variable europea.

Así, con el paso atrás que dieron las bolsas durante la última sesión, el índice EuroStoxx 50 retrocedió un 1,1% hasta asentarse en los 3.959 puntos. Aunque el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, valora que mientras no se pierdan los 3.845 puntos en el EuroStoxx "el rebote se mantiene vivo", lo cierto es que la ecuación rentabilidad/riesgo se está descompensando a favor del segundo. Si se atiende al análisis técnico de Cabrero, la resistencia a batir en el selectivo paneuropeo se sitúa en los 4.000/4.050 puntos, que es el nivel que llegó a acariciar con el rebote visto el pasado martes. No obstante, la distancia hasta esta resistencia se sitúa ahora en el 2,2%, mientras que la distancia hasta su soporte es mayor.

Poniendo el peor de los escenarios en el corto plazo, el EuroStoxx tiene una caída adicional del 14% hasta su soporte en los 3.400 puntos, que es la zona de los mínimos registrados el pasado 7 de marzo con la guerra como la coprotagonista de esta historia de la mano del ascenso de la inflación.

Para Cabrero, los descensos de la bolsa son un ejemplo de que "existe cierto vértigo" después de que el EuroStoxx alcanzase los 4.000 puntos el martes ya que "es la [resistencia] que debe batir para que se alejen los riesgos bajistas y podamos hablar de una reconstrucción alcista con más garantías de éxito", según el experto. El asesor de Ecotrader mantiene su postura sobre que no se puede hablar de fortaleza dentro de este selectivo europeo "que invitaría a aprovechar un recorte a la zona de los 3.600/3.650 puntos para volver a comprar renta variable europea", según Cabrero. Como el EuroStoxx no ha conseguido traspasar esos 4.050 puntos que dejarían atrás la mayoría de las referencias técnicas que han condicionado al selectivo europeo desde que comenzó la guerra, el asesor de Ecotrader no se muestra partidario de tomar nuevas posiciones hasta que el recorte en el índice se hiciera más severo y se alcanzaran de nuevo la zona de los 3.400 puntos.

Si por el contrario a partir de ahora se recuperan las alzas en Europa y si el EuroStoxx consiguiera remontar y superar esa marca en los 4.050 puntos, el selectivo paneuropeo tendría su siguiente objetivo en los 4.415 puntos, que fue su máximo de noviembre de 2021 previo a la aparición de la variante ómicron. Este nivel se encuentra cerca del que manejaba el asesor de Ecotrader antes de la crisis de Lehman Brothers, en los 4.575 puntos y que es "el punto de origen de una corrección que debería servir para ajustar gran parte del amplio movimiento alcista que nació tras el suelo del Covid".

El selectivo español no ha mostrado un comportamiento contrario al del resto de parqués europeos en lo que va de semana y tras las subidas del martes de casi un 3% vino el recorte de ayer del 0.9%. Así, no logra batir hasta la fecha su soporte en los 8.750/8.880 puntos, que es la resistencia análoga de los 4.050 puntos del EuroStoxx del asesor de Ecotrader. Igual que ocurre con el referente europeo, el Ibex 35 se encuentra más cerca de su resistencia que de su soporte más cercano que se situaría en los 8.274 puntos, o una caída del 3,2% más.