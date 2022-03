El rebote depende de que el EuroStoxx mantenga los 3.824 puntos

En la última sesión de la semana, los futuros apuntan casi a una sesión plana, que no daría la vuelta de ser así a una semana completa a la baja después de dos consecutivas al alza en Europa. La situación en Ucrania no ha variado y el análisis técnico sigue pendiente de algún movimiento que cambie el rango actual en el que se encuentran las bolsas.

Desde el punto de vista técnico, la bolsa europea está encontrando serias dificultades para seguir sosteniendo los avances de las últimas tres semanas, algo que se puede ver perfectamente con la incapacidad de las bolsas europeas de marcar nuevos altos sobre los máximos que marcaron la semana pasada, tales como son los 3.930 puntos del EuroStoxx o los 14.555 puntos del Dax", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"La superación de estas resistencias de corto plazo es algo que todavía no se puede descartar mientras el EuroStoxx no pierda soportes que encuentra a corto plazo en los 3.824 puntos, que es junto con los 3.738 puntos el nivel que no puede perder si quiere mantenerse vivo el rebote de las últimas semanas, y que inició en la zona de los 3.387 puntos", añade Cabrero. "Superando el EuroStoxx los 3.930 y el Dax los 14.555 puntos podría existir un nuevo estirón al alza, probablemente el último, que podría llevar a estas importantes referencias europeas a bucar zonas de antiguo soporte, ahora resistencia clave, como son los 14.800/15.000 del Dax y los 4.000/4.050 puntos del EuroStoxx, de las que dependen que se aleje el riesgo de que una próxima caída pueda llevarlos a perder los mínimos marcados hace tres semanas", concluye.

El níquel roza máximos históricos

Ya ayer en el mercado londinense (LSE) el níquel se anotó, por segunda jornada consecutiva, su máximo diario del 15%. Ahora esta referencia se ha ligado a la segunda más importante, la de Shanghái, donde esta mañana el metal ha llegado a tocar nuevos máximos de todos los tiempos tras apuntarse otro 15% adicional. Los futuros a un mes de esta materia ya superan los 42.000 dólares.

Por otro lado, ayer el Banco Central Europeo confirmó que en el mes de julio comenzará a retirar, de manera gradual durante dos años, todas las medidas extraordinarias implementadas desde abril de 2020, entre las que destacan los ajustes en las valoraciones de los activos, que desaparecerán en 2024 y todas las facilidades dadas a la banca para obtener liquidez. Esto está cotizando en los futuros de los bonos, que apuntan a más pérdidas en el que probablemente será el peor trimestre para la renta fija soberana en más de 30 años.