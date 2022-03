El Ibex 35 borra las pérdidas desde el inicio de la guerra

La subida del 1,2% que firmó ayer el Ibex 35 <:IBEX.MC:> logró poner fin a la recuperación del índice de los estragos causados por la guerra que inició Putin con Ucrania en la madrugada del 24 de febrero. La caída del parqué nacional llegó incluso a superar el 12% desde comienzos de año hasta los mínimos del nuevo ejercicio marcados el 7 de marzo. El selectivo logra uno de los mejores comportamientos a nivel europeo durante el enfrentamiento, a la par con la conducta de la bolsa londinense -pese a que aún esta no se recupera de la guerra- aunque en el año continúa perdiendo un 2,6% de su valor en el mercado.

No obstante, a pesar de que el índice español vuelva a situarse en los niveles preguerra, a nivel técnico aún no ha firmado la paz con el mercado bajista. Según señala el analista de Ecotrader, Joan Cabrero, "el estrecho rango de precios que tiene como resistencia los 8.475 y como soporte los 8.300 puntos junto con los 8.236 puntos (hueco) son los niveles que no puede perder [el Ibex 35] si queremos seguir confiando en un contexto de mayor rebote, que parece limitado en el mejor de los casos a los 8.800 puntos". Con los 8.487 puntos con los que finalizaba la sesión, el Ibex 35 se encuentra ya a un 3,5% de desterrar al mercado bajista en el que entró con la guerra.

Sin duda, en suelo nacional las grandes compañías ganadoras con el conflicto han sido las energéticas y las farmacéuticas. Solaria (SLR.MC ) es la más alcista de ellas y desde el 24 de febrero se anota un avance superior al 51,5%. Antes del conflicto, la compañía perdía un 24% pero su excelente comportamiento durante la guerra la ha catapultado hasta la cuarta posición de las compañías más alcistas del Ibex en 2022. Pharma Mar (PHM.MC ) avanza casi un 29% desde el inicio del conflicto.

En la otra cara de la moneda CIE Automotive (CIE.MC ) e Inditex (ITX.MC ) son las firmas más bajistas desde el enfrentamiento, con pérdidas de doble dígito, de más de un 14% cada una.