Telefónica se acerca al consejo de compra por primera vez en dos años

Carlos Simón García Madrid

Es cierto que el valor que ha perdido en las últimas dos décadas Telefónica es muy difícil que lo recupere en el parqué (o eso es lo que se extrae de los precios objetivos que manejan los expertos). Sin embargo, no todos los accionistas proceden de esa época y las nuevas generaciones sí pueden tener en Telefónica una compañía que les dé un rendimiento, tanto por la vía de las acciones como, por supuesto, por la del dividendo.

Pese a esta penalización constante que ha ido sufriendo en los últimos tiempos, los analistas tampoco han ido corriendo a recomendar comprar sus acciones. De hecho, la última vez que el consenso de expertos que recoge FactSet daba un consejo así de positivo fue hace más de dos años, justo antes del inicio de la pandemia del Covid-19. Ahora, los analistas vuelven a acercarse a la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete, que ya roza de nuevo la recomendación de compra, según el consenso.

El contexto por el que pasa el sector en Europa viene marcado por la alta competencia que existe y que ejerce una presión importante sobre los precios y las inversiones que los principales actores deben seguir haciendo para no descolgarse tecnológicamente.

No obstante, en los últimos meses ya se han dado algunos movimientos hacia la consolidación parcial de esta industria. Primero fue en Italia, entre Iliad y Vodafone Italia, la cual de momento ha rechazado la operación y, más recientemente, la fusión entre Orange España y MásMóvil (la cual ya había adquirido anteriormente Euskaltel), dejando en el mercado doméstico solo a tres grandes jugadores.

"El foco ahora está en la regulación y en España, donde potencialmente se va a sentar un precedente positivo en contra de una regulación muy pro-competencia en los últimos años", explican desde Bank of America. "Esto ha sido positivo para Telefónica y para Orange, así como una ocasión perdida para Vodafone", añaden. "Las perspectivas de Telefónica son ligeramente más favorables después de esta integración, pero a día de hoy no me atrevo a decir que esto vaya a mejorar el panorama competitivo ya que la historia de los tres jugadores ya la hemos vivido y nunca ha resultado así, pues siempre ha habido otros operadores de bajo precio muy activos, que condicionan toda la evolución de las políticas comerciales", arguye José Ramón Ocina, de Mirabaud.

Rebote en bolsa

Esto ha servido como cierto catalizador para las acciones de Telefónica, que este año se han revalorizado un 10,2%, aunque siguen lejos de niveles previos al inicio de la pandemia. Pese a esta mejora, el consenso de analistas que recoge Bloomberg le da todavía un 12,6% de potencial alcista a sus acciones desde sus niveles actuales, al fijar su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses en los 4,74 euros.

"Ahora mismo creo que no solo encuentra el problema de la competencia sino también el de un entorno macro difícil en la región que puede impactar en su negocio", explica Ocina. "En este contexto de inflación, en cuanto una suba precios lo hará el resto, aunque tampoco creo que lo vayan a hacer por encima de esos niveles, ya que siempre va a haber un operador más barato", concluye el experto de Mirabaud. En este contexto, desde Bank of America señalan que "no todas las telecos tienen la misma exposición a las importaciones de energía de Rusia y mientras que en el norte, centro y este de Europa están muy expuestos a ella, los países del suroeste apenas reciben energía rusa; en Telefónica estimamos que puede reducir en torno a un 1,2% sus ingresos este año". "Creemos que Telefónica va a poder compensar este impacto con su política de reducción de costes", agregan.

Cotiza con descuento

Uno de los factores que pueden estar convenciendo a los analistas para recomendar comprar Telefónica es que cotiza más barata por PER -veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción- que las grandes del Viejo Continente. De hecho, de cara a los beneficios de este año (ya normalizados después de los extraordinarios de 2021) se paga un multiplicador de 8,65 veces, por debajo de las 9,5 veces de Orange, las 12,3 veces de Vodafone y las 13,3 veces de Deutsche Telekom.

"Creemos que las oportunidades y los riesgos están equilibrados y valoramos positivamente el retorno a crecimiento positivo en ingresos y oibda, la reducción significativa de la deuda que aleja el riesgo a una rebaja del rating del grupo y da sostenibilidad al dividendo", apuntan desde Bankinter. Precisamente con respecto a la deuda, el consenso de analistas espera que fije su apalancamiento en las 2,8 veces ebitda este año, por debajo de Deutsche Telekom y Vodafone y por encima de Orange.