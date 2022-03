La primera línea en bolsa del motor será para Porsche y Volkswagen

Aunque llenar el depósito sea prohibitivo en estos tiempos, muchos mantienen el sueño de tener un coche icónico de alta gama. La marca es uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de escoger un vehículo y Volkswagen se ha dado cuenta de que tener a Porsche bajo el paraguas de todo el grupo le resta protagonismo a sus exclusivos vehículos. Con el pretexto de potenciar la marca y sacar brillo a sus máquinas de lujo, el Grupo Volkswagen ha puesto fecha a la salida a bolsa de Porsche para que la escudería corra más rápida que el grupo en el circuito de los mercados antes de que finalice este 2022.

En este contexto y siguiendo la estimación de Bloomberg Intelligence sobre el valor de Porsche (entre 60.000 y 85.000 millones de euros de capitalización bursátil), el fabricante del icónico 911 sería el segundo del ranking europeo en capitalización de mercado, cogiendo la parte alta de la horquilla) y solo por detrás de su participada, Vokswagen. De esta forma ambas compañías se asegurarían dos posiciones en el podio, provocando que BMW saliera del mismo y Mercedes-Benz cayera al tercer puesto.

No obstante, si se cruza el valor de mercado con las ventas obtenidas en 2021, la cosa cambia. Así, Ferrari sería la líder por multiplicador de ventas. Con esta estimación que da Bloomberg, Porsche estaría cuatro veces por debajo de la valoración de Ferrari (ver gráfico), pero por delante de firmas como BMW, Faurecia, Renault, Stellantis, Valeo o Mercedes.

La fecha estimada de salida la ha actualizado Arno Antlitz, el director financiero del Grupo Volkswagen, en la presentación de los resultados anuales de la compañía -que tuvo lugar el pasado martes-. Esta división podría empezar a negociar en el parqué en el último trimestre de este año de manera independiente. En este contexto, Antliz subrayó como "beneficioso" para el grupo alemán la salida a bolsa de Porsche, pese a la actual situación en términos económicos y geopolíticos, que incluyen incluso la falta de suministros de materias primas clave como el aluminio o el níquel, metales muy apreciados y de los que un buen porcentaje de su producción mundial se realiza dentro de las fronteras rusas.

Con la salida de Porsche a bolsa, se prevé dividir el capital social de la compañía en un 50% de acciones preferentes y un 50% de acciones ordinarias y colocar hasta un 25% de las acciones preferentes en el mercado como parte de una posible oferta pública inicial (OPV).

Porsche ha cerrado el ejercicio 2021 con las cifras más altas de su historia

En este contexto, Porsche Automobil Holding, accionista mayoritario de Volkswagen, adquiriría el 25% más una acción ordinaria de Porsche al Grupo Volkswagen al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5%. Asimismo, no está previsto que las acciones ordinarias coticen en bolsa, según se ha dado a conocer al mercado.

Así, las cosas, y pese al problema de la escasez de semiconductores desde 2020, Porsche ha cerrado el ejercicio 2021 con las cifras más altas de su historia, tanto en ingresos como en beneficio operativo, según se desprende de la presentación de resultados anuales del grupo alemán, donde Oliver Blume, el presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG, expresó la "satisfacción por el paso que ha dado el grupo", por la posibilidad de salida a bolsa de Porsche, en la cual, según Blume, "existe un gran potencial para que todas las partes implicadas salgan ganando. Estamos bien posicionados para ello".

Priorizar los más rentables

En la misma, la firma anunció que ha logrado en 2021 un beneficio operativo de 5.314 millones de euros, lo que supone 1.100 millones más que el año anterior. En este sentido, la estrategia seguida por el Grupo Volkswagen de priorizar la producción de los modelos más rentables y en los mercados con más margen le ha permitido a Porsche alcanzar un margen sobre las ventas del 16% en 2021, lo que supone 1,4 puntos más que en el ejercicio anterior y alzarse de nuevo como una de las marcas más rentables del consorcio automovilístico alemán.

Aunque Ferrari es hoy la reina del mercado bursátil automovilístico, su salida a bolsa no fue tan gloriosa como se vaticinaba en 2016, cuando comenzó. Sin embargo, hoy la escudería italiana registra una valoración de 39 veces sus ganancias esperadas, según Sentieo. Y es que, si hay un hecho que conquista a los analistas no son las ventas de Ferrari, sino la cartera de pedidos, ya que cada modelo de la marca del icónico caballo se agota incluso antes de que empiece a fabricarse. A la par, Porsche cuenta con cierta presión dado que no sería la única escudería de lujo que estaría preparando su salto a los parqués bursátiles. Según recoge Bloomberg, Lotus también se prepara para el circuito de los mercados.