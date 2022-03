Los niveles que pondrían fin a la posibilidad de ver un mayor rebote

Lo que se vivió en el parqué el pasado miércoles tiene visos de no ser más que un espejismo ya que las caídas se volvieron a imponer ayer y los futuros apuntan hoy a que Europa cerrará su cuarta semana consecutiva en negativo.

El movimiento del BCE y el dato de inflación en EEUU pusieron más presión sobre unos parqués que siguen totalmente condicionados por el futuro del conflicto en Ucrania y que están a la espera de ver si la respuesta de la UE y de EEUU mitiga realmente sus efectos.

Desde el punto de vista técnico, "desde los mínimos del lunes se está formando un potente rebote que sigue vigente a pesar de las caídas de ayer, algo que es muy típico de los mercados bajistas, donde se suelen dar importantes caídas y subidas fruto de la extrema volatilidad que parece que ha venido para quedarse el tiempo necesario para que se forme un suelo sostenible en unos nuevos mínimos decrecientes y que podrían llevar al EuroStoxx 50 a alcanzar la zona donde sugiero esperar antes de comprar de nuevo renta variable europea, en los 2.900/3.100 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"No obstante, si se cierra el hueco que se abrió este miércoles, se daría por cancelada la posibilidad de ver un rebote mayor abriendo la puerta a otra probable caída, esto son los 7.780 puntos del Ibex y los 3.505 puntos del EuroStoxx, que mientras no se pierdan no descarto que podamos ver un rebote de mayor envergadura, aunque también sería vulnerable, por lo que sería una oportunidad para reducir exposición a bolsa hasta niveles más cómodos", concluye Cabrero.

El crudo se estabiliza

Después de muchos días con fortísimos vaivenes en los precios del crudo, tanto ayer como hoy parece que ha llegado el momento de ver cierta estabilización en la zona de los 110 dólares por barril de Brent.

Entre los factores que pueden cambiar este nuevo equilibrio está, por un lado, que la UE vete las importaciones de crudo ruso y, por otro, que la OPEP y sus aliados aumenten la producción, tal y como sugirió Emiratos Árabes Unidos, aunque para la próximas reunión todavía restan tres semanas.

Compras de bonos

Ayer el Banco Central Europeo dio un paso importante de cara a su hoja de ruta de retirada de estímulos, que podrían cortarse definitivamente a partir de junio. Esto abre la puerta a que en la segunda parte del año se lleve a cabo la primera subida de tipos, a lo que el mercado, lógicamente, reaccionó con ventas de las principales referencias de deuda pública en toda Europa.

Pese a esto, hoy los futuros de los bonos apuntan a tener una jornada de compras, lo que indica que en el ánimo del inversor está pudiendo más la incertidumbre sobre la economía y el conflicto en Ucrania que las palabras de Lagarde.