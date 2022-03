Europa aleja los riesgos de una gran caída

Después de las dos primeras sesiones a la baja de la semana, y la apertura bajista de ayer, las bolsas europeas se dieron la vuelta para el miércoles acabar con alzas superiores al punto porcentual, alejándose así de la zona de máximo riesgo que implicaría una gran caída como son los 3.600 puntos del EuroStoxx 50. Este jueves los futuros apuntan a una continuidad en los ascensos.

Detrás de estas subidas pueden estar las palabras de Jerome Powell, asegurando que la hoja de ruta de la Reserva Federal no iba a ser modificada y, por tanto, aliviando los riesgos reales para la economía mundial.

Desde el punto de vista técnico, "el rebote que hemos visto sigue siendo vulnerable mientras no veamos cómo de forma generalizada se superan los máximos de la semana pasada y se cierran los huecos que se generaron a la baja tras la apertura del 24 de febrero, como son los 4.050 puntos del EuroStoxx, los 8.607 puntos del Ibex y los 14.900 puntos del Dax", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Mientras esas resistencias no sean superadas se mantendrá la amenaza bajista de asistir a otro latigazo que no pondrá en jaque las posibilidades alcistas de las bolsas europeas mientras no profundice por debajo de los 3.600 puntos del EuroStoxx", añade. "Por otro lado, ha sido llamativo ver cómo la banca europeas sí ha alcanzado la zona de soportes análogos a esos 3.600 puntos, de ahí que no me sorprenda el rebote que hemos visto en el sector", concluye Cabrero.

Vuelven las compras de bonos

Aunque ayer los inversores deshicieron posiciones en deuda soberana y las hicieron de nuevo en bolsa, hoy los futuros apuntan a una vuelta de las compras de bonos en el Viejo Continente, fruto de las dudas sobre que el BCE vaya a mantener la hoja de ruta como sí ha asegurado Jerome Powell para la Fed.

Precisamente la divergencia entre las políticas monetarias previstas por uno y otro organismo están dando gasolina al dólar frente al euro, que ya se encuentra en su nivel más bajo desde mayo de 2020, tras perder los 1,11 dólares.

El 'Brent' en 117 dólares

La OPEP no ha puesto freno a las subidas de los precios del crudo al dejar sin tocar los límites a la producción para el próximo mes. El barril de Brent sigue disparado a causa del conflicto en Ucrania y ya se intercambia por casi 117 dólares, máximos no vistos desde 2013.

Desde Julius Baer explican que "mientras en el mercado haya esta incertidumbre, esto puede continuar; no obstante, confiamos en que el petróleo siga un cierto patrón pasado, que es que las fuertes alzas se compensan luego en meses y no en años, además de que la OPEP debería actuar para rebajarlos".

Agenda del día

Este jueves en la agenda nacional destaca el PMI servicios de febrero, que también se publica en la Eurozona, donde además se conocerán los precios de producción industrial y la tasa de paro de enero. Las actas de a última reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) también se publican hoy. De nuevo, la jornada estará marcada por el transcurso de la invasión rusa a Ucrania que cumple se adentra hoy en su octavo día.

El mercado de valores de Rusia estará prácticamente cerrado por cuarto día consecutivo, ha informado el banco central del país, en medio de las turbulencias financieras provocadas por la invasión de Ucrania.

Este cierre es una de las medidas del banco central, que también se ha visto obligado a duplicar los tipos de interés, imponer controles de capital y bloquear algunos cupones de los bonos.