Miedo controlado en la bolsas mientras Europa no pierda los 3.600 puntos

Tras las caídas de este lunes que han dejado completado el peor mes desde octubre de 2020, hoy abrirán las bolsas de Europa de nuevo impregnadas en el color rojo, o así al menos lo anticipan los futuros, que apuntan a descensos cercanos al 1%.

Las tensiones entre Rusia y Ucrania no se han moderado tras la reunión entre ambos contingentes en el día de ayer y la guerra continúa sin previsión alguna de cese.

Desde el punto de vista técnico, "está claro que por el momento hay una resistencia clara a las caídas y esto es algo positivo, pero sigo insistiendo que para que podamos fiarnos de la sostenibilidad de un eventual rebote lo mínimo exigible es que las subidas consigan cerrar de forma generalizada los huecos que se generaron a la baja en la apertura del 24 de febrero, que son los 4.050 puntos del EuroStoxx, los 8.607 puntos del Ibex y los 14.900 del Dax", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Mientras eso no suceda se mantendrá la amenaza bajista de asistir a otro latigazo que no pondrá en jaque las posibilidades alcistas de las bolsas europeas mientras no profundice por debajo de los 3.600 puntos del EuroStoxx, que es la zona que en circunstancias normales se podría ver como la oportunidad del año para comprar bolsa, buscando que desde ahí la tendencia alcista principal se retome para marcar nuevos máximos crecientes sobre los 4.400 puntos", concluye el experto.

Este martes el PMI manufacturero de febrero será el 'dato estrella' de la jornada sin quitar la mirada de Ucrania, donde hoy se cumple el sexto día de invasión rusa. En España se conocerá además el crédito a empresas y familias del Banco de España y se celebra el Consejo de Ministros. En la Eurozona, reunión entre la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el canciller alemán, Olaf Scholz. En EEUU, destaca el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente Joe Biden ofrecerá esta tarde y que centrarán Ucrania y la inflación.

Los bonos no descuentan ya la subida de tipos

Otro de los efectos que está teniendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia está en el mercado de deuda. Hasta que el conflicto estalló, las ventas se apoderaban de las principales referencias, descontando ya varios aumentos de tipos tanto en Europa como en EEUU. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha dado un giro a esta situación y los inversores han vuelto a comprar bonos para refugiar su dinero ante la expectativa de que las instituciones monetarias muestren una mayor cautela a la hora de restringir el acceso a la liquidez monetaria.

Alza de las materias

Activo refugio por excelencia, pero también una de las materias primas de las que Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales, el oro vuelve a revalorizarse al inicio de esta sesión del martes, superando de nuevo los 1.900 dólares por onza.

También el gas y el petróleo apuntan a continuar la senda alcista que, no obstante, el lunes tuvo un parón. El barril de Brent cotiza en el entorno de los 99 dólares a la espera de la reunión de mañana de la OPEP, a la que debería asistir también Rusia.