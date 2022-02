Joan Cabrero Barcelona

Ser o no ser, esa es la cuestión, es la primera línea de un soliloquio de la obra de William Shakespeare, considerada y usada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y duda. En nuestro caso podríamos cambiarla a "compro o no compro, esa es la cuestión" y otros muchos inversores estoy seguro de que se preguntan si "vendo o no vendo, esa es la cuestión".

Ante ese dilema voy a tratar de ayudarles señalando en primer lugar en qué momento de mercado nos encontramos y posteriormente indicándoles los niveles de soporte que debemos de vigilar.

Pues bien, como vengo insistiendo durante las dos últimas semanas, las bolsas norteamericanas se encuentran en fase de rebote o reacción a la fuerte caída que iniciaron a finales de 2021 y que no encontró suelo, al menos temporalmente, hasta los mínimos del pasado 24 de enero, sesión en la que vimos una clásica jornada de pánico y claudicación bajista, que en la mayoría de casos suele ser el preludio de un potente rebote, como el que estamos viendo durante las últimas fechas.

Este rebote está ya muy avanzado, tras servir para que el S&P 500 recupere el 61,80% de Fibonacci de toda la caída previa y, en el caso del Nasdaq 100, la recuperación ha sido menor, ya que solamente ha ajustado la mitad de la caída previa, tras alcanzar los 15.250 puntos. Un rebote menor en la tecnología no es algo raro ya que es la parte débil del mercado en estos momentos, pero está por ver si esta debilidad es transitoria o ha venido para quedarse más tiempo.

A mi entender es temporal por lo que no sigo entendiendo que las caídas que estamos viendo en las principales compañías tecnológicas son una oportunidad para subirse a las tendencias alcistas primarias que definen en plazos largos.

A corto plazo todavía no me sorprendería que incluso podamos ver un rebote mayor en próximas fechas, que lleve al Nasdaq 100 a recuperar dos terceras partes de la caída anterior, lo que supondría verlo en los 15.500/15.650 puntos, antes de que asistamos a otro latigazo bajista que podría buscar al menos los mínimos del 24 de enero, que es el que sugiero esperar para nuevas compras.

La posibilidad de ver este rebote parece ponerse en entredicho tras perderse el viernes soportes clave de corto plazo, como son los 4.450 puntos del S&P 500 y los 13.800 del Nasdaq Composite, debido en gran parte a la preocupación por el aumento de la tensión entre Rusia y Ucrania. Con el fin de semana de por medio muchos inversores vendieron ante el temor que todo saltara por los aires. Una vez parece que las aguas podrían haber vuelto a calmarse esos soportes, perdidos a última hora del viernes, podrían recuperase este lunes. Si esto no sucede me temo que ese latigazo bajista ya estaría desarrollándose.

En lo que se refiere a Europa, decirles que no hay que complicarse en demasía la vida. Mientras el EuroStoxx 50 no pierda soportes de 4.000/4.060 puntos no soy partidario de reducir exposición a bolsa europea y si asumen un stop vinculado a que no se pierda ese rango de soporte pueden comprar en aproximaciones al mismo.