Las bolsas se apoyan en la banca para renovar fuerzas y los inversores huyen de los bonos

"Solamente si los índices europeos logran superar los máximos que marcaron entre este miércoles y este jueves, como son los 4.260 puntos del EuroStoxx 50, podremos hablar de nueva fortaleza y mientras eso no suceda no descarten incluso una recaída a la directriz alcista que viene guiando los ascensos durante los últimos meses, que discurre actualmente por los 4.060 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"De su mantenimiento junto con soportes clave de los 4.000 puntos depende que no se abra la puerta a un escenario más correctivo que consolidativo, similar al que estamos viendo al otro lado del Atlántico", continúa el experto en análisis técnico del portal de estrategias de inversión de elEconomista.

Mientras, el Ibex 35 sigue mostrando una mayor fortaleza respecto al resto de índices europeas. "Volvió a ser el que mejor resistió el acoso de la presión vendedora, mostrando de nuevo una fortaleza que como vengo señalando durante las últimas fechas ha venido para quedarse", destaca Joan Cabrero.

En el caso del Ibex, "no podremos hablar de nueva fortaleza mientras no consiga superar los 8.713 y sobre todo el origen de la última caída en los 8.866 puntos. Tampoco podremos hablar de debilidad mientras no pierda los 8.360 puntos", concluye._

Chart del EuroStoxx 50

Los principales índices de Europa y Wall Street adelantan subidas este viernes con la banca como principal impulso en el Viejo Continente tras el endurecimiento del discurso del BCE este jueves y Amazon como punta de lanza al otro lado del Atlántico gracias a la presentación de unos buenos resultados al cierre de la última sesión.

Los inversores abandonan los bonos

El rendimiento de los bonos de referencia en la eurozona dio un importante salto después de que Christine Lagarde, presidente del BCE, admitiera una mayor preocupación de la institución por los picos de inflación y abriera la puerta a una subida de los tipos de interés oficiales incluso este mismo año.

El interés que se exige al bono de España en el mercado secundario se acerca al 1% por primera vez desde abril y el Bund de Alemania alcanza máximos de marzo de 2019, en el 0,15% que cerró en la última jornada (ver gráfico).

Rendimiento del Bund de Alemania

Amazon se dispara

Hay compañías que siguen imparables y sortean como si nada tempestades como la crisis de suministros o la falta de mano de obra. Es el caso de Amazon. La compañía estadounidense, que se dispara un 14% en los mercados de fuera de hora de Wall Street, ya maneja unas cifras que se escapan a la razón.

El Brent vuelve a superar los 91 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 1,9% hasta la zona de los 91,2 dólares por barril, y vuelven al mismo nivel que alcanzaron el lunes. De este modo, el crudo de referencia en Europa se sitúa otra vez en su máximo anual. En lo que va de año, el Brent se revaloriza alrededor de un 17%.