El BCE mantiene los tipos de interés en mínimos pese a la sorprendente solidez de la inflación

El Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés en mínimos históricos pese al elevado nivel de la inflación, que se encuentra en máximos desde la creación del euro. No obstante, esta era la previsión y el consenso dominante para un banco central que quiere apoyar una recuperación económica todavía frágil y que sigue apostando por la transitoriedad de la inflación, aunque cada día que pase esta apueste se pague más cara.

De este modo, el BCE ha confirmado todo lo anunciado en diciembre: el tipo de interés principal se mantiene en el 0%, mientras que la facilidad de crédito seguirá en el 0,25% y la facilidad de depósito (donde aparcan los bancos sus reservas) en el -0,5%. El banco central también anunció la retirada progresiva de los estímulos. Aunque los tipos de interés llevan sin tocarse desde 2019, el mercado ha comenzado a descontar dos subidas del precio del dinero en la Eurozona para este 2022, algo que deberá aclarar la institución. "Sin cambios del BCE. Solo un copia-pega de las decisiones de diciembre", sentencian los expertos de ING.

Christine Lagarde, presidenta el BCE, comparecerá en rueda de prensa a las 14:30 para explicar la postura del banco central y posiblemente intentar convencer a los mercados de que las subidas de tipos no están en la agende, al menos, en el corto plazo.

No repetir el error de 2011

Frederik Ducrozet, estratega global y Nadia Gharbi, economista, de Pictet WM creen que "es poco probable que el BCE reaccione de forma exagerada a la inflación actual, a menos que cambien las perspectivas a medio plazo. La institución ya cometió un error en 2011, cuando subió los tipos de interés en una doble recesión, con una década de baja inflación".

Por otro lado, el BCE no logró o no quiso subir los tipos de interés durante en los años de auge. ¿Por qué debería hacerlo ahora en respuesta al aumento de precios de la energía y restricciones de la oferta?, se preguntan los expertos de Pictet. "Incluso la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho recientemente que las alzas de tipos de interés en el contexto actual no servirían de nada, ni solucionarían el problema de inflación dado el retraso en la transmisión de la política monetaria".

En cualquier caso, la presión continuará aumentando. El estímulo de los fondos europeos de Nueva Generación debe aumentar la confianza de que la inflación se estabilice en 2% a medio plazo y los halcones del BCE van a estar preocupados por los riesgos.

Estos expertos creen que ahora el principal desafío del BCE es crear unas condiciones financieras más estrictas, pero no un endurecimiento injustificado. De manera que la normalización, por gradual y cautelosa que sea, requiere la combinación de datos macroeconómicos sólidos, mercados financieros estables, creciente demanda externa de la deuda gubernamental, comunicaciones consistentes y, probablemente, mucha suerte.