Netflix y Amazon rebotan tras tocar mínimos de 2020

Las gigantes tecnológicas estadounidenses, también conocidas como Faang, no han empezado con buen pie el presente ejercicio y han protagonizado algunas de las caídas en bolsa más acentuadas de este primer mes del año, las cuales han estado derivadas, en parte, por las altas expectativas de un aumento en las tasas de interés por parte de la Fed (Reserva Federal estadounidense).

Aunque esta caída se ha hecho latente en las cinco grandes tecnológicas, con Google dejándose un 8,9% en el parqué; Meta bajando un 10,6% en este mismo periodo –y alejándose del entorno del billón de dólares– y Apple, con un -8,2%; a datos a media sesión en Wall Street las compañías que más han sufrido este descenso son Amazon y Netflix, que el miércoles tocaron los precios mínimos de 2020, cuando llegaron al entorno de los 2777,45 dólares y los 359,70 dólares, respectivamente.

Sin embargo, en la jornada del jueves, la compañía dirigida por Andy Jassy registraba un rebote del 3% en bolsa y la plataforma streaming de entretenimiento una subida del 7%.

Se trata de un alza que no las libra de ser las dos Faang que más pierden en lo que va de año, con Amazon dejándose un 14,7% y Netflix un 36%. Así, según el consejo de analistas de Bloomberg, "Amazon cuenta con un potencial alcista de 43,7% y un precio objetivo de 4.111,77 dólares. Para Netflix, sin embargo, ofrecen un potencial del 34,5% y un precio objetivo de 521,27. Por PER (veces en las que el beneficio estimado está incluido en el precio de la acción), Netflix se compra más barata, a 36 veces. Amazon cuenta con un PER 56.

Para los analistas de JP Morgan, "a pesar de que nuestras estimaciones bajan, creemos que estas expectativas más bajas deberían ayudar a eliminar el riesgo de las acciones y Amazon pasará a tener más beneficios a lo largo de 2022". En este sentido, los expertos creen que "el crecimiento de los ingresos debería volver a acelerarse en el segundo trimestre, a medida que los costes se reduzcan a partir de mediados de mayo".