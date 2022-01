Banco Santander se coloca entre las cinco compañías más baratas del EuroStoxx 50

Sergio Fernández Madrid

El Banco Santander se sitúa entre las grandes compañías más baratas de la bolsa europea. Mientras que las diseñadoras y fabricantes de vehículos acaparan los primeros puestos del EuroStoxx 50 en relación a su ratio PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) la entidad española se hace un hueco entre los cinco primeros al ofrecer un PER de 6,4 veces por detrás de Stellantis, Volkswagen, BMW y Daimler.

No obstante, la gracia de revisar este ratio reside en realizar el ejercicio entre empresas del mismo sector, donde, a priori, todas se ven afectadas por el mismo entorno y las características propias de la industria. De esta forma, el Santander no solo estaría entre las entidades más baratas dentro del Ibex -dado que la siguiente dentro del selectivo sería BBVA con un PER de más de 8 veces-, sino que también es el sexto banco más barato dentro del Stoxx 600.

La entidad de origen cántabro ha estado rezagada de sus comparables dentro del Ibex 35 en lo que va de 2022. El Banco Santander sube desde el primero de enero un 2,8% frente a la media de las otras cuatro entidades dentro del selectivo español en torno al 9,5% –y con Bankinter y CaixaBank entre las más alcistas de todo el selectivo en lo que va de enero–.

El Banco Santander tiene previsto presentar sus resultados del último trimestre de 2021 el próximo miércoles 2 de febrero y todos los inversores tienen puesta su atención en el negocio de la entidad al otro lado del Atlántico.

Por un lado, el Santander mostró su interés en hacerse con parte de la cartera de clientes de Banamex en México, para lo que tendría que hacer frente a una ampliación de capital para poder realizar la compra. Por otra parte, se encuentran los intereses del Banco Santander en Brasil, de donde obtuvieron el 23,8% de sus ingresos en el ejercicio de 2020.

Pendientes de Brasil

El país pasa por un momento con la inflación disparada por encima del 10% mientras que el banco central del país ha subido los tipos a niveles no vistos desde 2017: en el 9,5%. "Reconocemos los riesgos [para el Santander] en una perspectiva macro deteriorada en Brasil, donde vemos altas tasas de inflación y fuertes aumentos de tasas que podrían obstaculizar el crecimiento de los préstamos", apuntó la analista de Credit Suisse, Pamela Zuluaga.

El consenso de mercado estima una reducción del beneficio por acción para el último trimestre de 2021 hasta los 0,11 euros mientras que para el conjunto del año se esperan unas ganancias de 7.834 euros, según recoge FacSet. "El impulso de crecimiento crediticio de Santander Brasil podría mantenerse fuerte en el último cuarto, aunque se espera que un tipo de interés en rápido aumento impulse una mayor reducción de la cartera de clientes", apuntó el analista de Bloomberg, Georgi Gunchev.