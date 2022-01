Santander debe ampliar capital sí o sí para comprar Citi México por 10.000 millones de euros

Banco Santander estaría interesado en hacerse con la filial mexicana de Citi, Banamex, aunque tanto su interés como las cifras que se manejan para la operación están lejos de concretarse. Lo que es palpable es que sería un movimiento de gran envergadura dado su tamaño que llevaría a la entidad que preside Ana Botín a desembolsar mucho dinero a costa de ampliar capital.

Una valoración aproximada de Citibanamex a partir del PER medio al que cotizan sus comparables nacionales -Santander México, Grupo Banorte, Banco del Bajío y el Grupo Inbursa, de Carlos Slim- en las 11 veces situaría su precio de venta en unos 10.500 millones de euros, considerando un beneficio próximo a los 960 millones de euros, siempre y cuando mantenga el ritmo de crecimiento hasta septiembre del 2021, del 55%.

Esta cifra satisfaría las ansias de Citi por recuperar el dinero invertido en la compra de Banamex, allá por 2001 cuando desembolsó 12.500 millones de dólares. Cabe recordar que las valoraciones que están elaborando algunas firmas de análisis están resultando demasiado dispersas -van de 4.000 a 15.000 millones de euros-. Si Banamex volviera a beneficios pre-Covid, en 1.266 millones de euros, sí se acercaría a la parte alta del rango, con un PER de 11 veces, y casi 14.000 millones de valoración.

Sea como fuere, Santander necesitaría llevar a cabo una ampliación de capital para hacerse con la filial mexicana de Citi y aumentar así su cuota de mercado, hasta acercarse al 23% que tiene BBVA Bancomer (primer mercado para el grupo, con 1.800 millones de euros a cierre de septiembre). Sumaría los 38.500 millones de euros en activos de Citi a sus 73.572 millones de México, hasta superar los 112.000 millones. Bancomer cuenta con 133.955 millones de euros en activos.

Pero ¿qué llevaría a Santander a realizar una ampliación de capital? "Es posible que las posibilidades de que la operación se realice no sean elevadas, pero teniendo en cuenta las valoraciones que el mercado maneja y que Santander no cuenta con exceso de capital por encima del 12%, de realizar dicha compra llevaría asociada una ampliación", sostienen desde Renta 4. La entidad se ha marcado un objetivo de mantener su ratio fully loaded entre el 11,5% y 12%. A cierre de septiembre se encontraba en el 11,85%, dentro del rango previsto, pero sin excesos de capital que le permitan destinar parte a esta operación. Eso sí, sobre el buffer mínimo exigido por las autoridades, del 8,86%, su exceso de capital alcanzaría los 17.000 millones de euros, aunque no es una estimación real ya que su objetivo es conservar, al menos, ese 11,5%.

Fuentes del mercado consideran que realizar una ampliación a los precios actuales carece de sentido. Una valoración de 10.500 millones de euros supondría casi el 20% de su capitalización de mercado. Santander tendría que esperar hasta que la acción, al menos, retornase a 4 euros. "Pensamos, que la probabilidad de que Santander adquiera Banamex es reducida, al menos con este nivel de precios", sostienen desde Bankinter, que reconocen que, de llevarse a cabo, la ampliación y una mayor exposición a México "aumentaría el perfil de riesgo" del banco. Esto, en definitiva, podría suponer implícitamente que el mercado se sintiera más cómodo con ratios de capital algo más holgados.

El consenso de mercado apunta a un precio objetivo de 3,75 euros a 12 meses vista, lo que supone un potencial del 19% y conduciría a Santander a una capitalización de 65.000 millones. Esto le daría más cintura para acometer la compra de Banamex en un futuro. Si llegara a los 4 euros, la ampliación podría ser del 15% de su valor.