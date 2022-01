La resurrección del petróleo o cómo el pánico a una caída de la demanda termina en un problema de oferta

Hace pocas semanas todo parecía perdido para el petróleo. La aplastante irrupción de la variante ómicron y sus previsibles consecuencias sobre la economía y la movilidad hundieron el precio del crudo un 11% en una sola jornada, generando cierto pánico en los inversores. Las caídas continuaron y el Brent llegó a perder el nivel de los 70 dólares (tras haber tocado los 87 semanas antes). Sin embargo, hoy, un mes y poco después, el petróleo cotiza de nuevo holgadamente por encima de los 80 dólares y el foco vuelve a ponerse en la incapacidad de la oferta para abastecer a la demanda. ¿Qué ha pasado en el mercado para ver este vuelco?

El petróleo parece tener más vidas que un gato. El fin del crudo 'caro' se ha anunciado en repetidas ocasiones, pero el 'oro negro' siempre vuelve a resurgir. En esta ocasión han sido, fundamentalmente, dos los factores del cambio: ómicron no es tan temible como se esperaba y la producción de crudo tiene problemas inesperados en algunos países importantes. El resultado es un petróleo Brent, referencia mundial, que cotiza por encima de los 82 dólares el barril, mientras que el West Texas lo hace por encima de los 79 dólares.

De una caída en la demanda masiva a un problema de oferta

"Las preocupaciones sobre una caída masiva en la demanda de petróleo se han desvanecido ahora que ha quedado claro que ómicron genera síntomas de mayor levedad que las variantes anteriores del virus, lo que significa que probablemente no habrá restricciones masivas de movilidad", aseguran Daniel Briesemann, Carsten Fritsch y Barbara Lambrech, economistas de Commerzbank en una nota.

Esta mejor perspectiva es la razón por la que Arabia Saudí no tocado demasiado los precios de su petróleo para febrero, cuando realmente se esperaba una rebaja intensa en los precios. El mercado ha dado un vuelco en cuestión de días: de la preocupación de la demanda a los problemas de la oferta que han llegado de forma inesperada por varios frentes al a vez.

Problemas en Libia, Kazajistán y Canadá

Por un lado, en América del Norte, el frío ha congelado algunos oleoductos que llevan petróleo desde la prolífica región de Alberta (Canadá) a EEUU. "Según varias informaciones, la producción de petróleo en Alberta se ha desacelerado debido a las condiciones extremadamente frías. El oleoducto Keystone cerró temporalmente a principios de la semana pasada, aunque las operaciones se han reanudado", aseguran los analistas de ING.

Mientras que en EEUU, el fuerte frío estaría ya impactando en la producción de petróleo en la región de Bakken en Dakota del Norte, que produce alrededor de 1,1 millones de barriles por día.

Por otro lado, los economistas de Commerzbank destacan los disturbios en Kazajistán, que han alimentado los temores de que la producción de petróleo se detenga en uno de los grandes aliados de Rusia. Kazajistán produce alrededor 1,7 millones de barriles de petróleo crudo por día, lo que le convierte en un productor notable dentro de la OPEP+.

Otro de los países del cartel con problemas de producción es Libia, donde el bombeo de crudo se ha reducido hasta los 729.000 barriles por día, según la estatal National Oil Corporation (NOC). Antes de sufrir estos problemas derivados el conflicto interno que vive el país y dificultades técnicas, la producción libia era 1,1 millones de barriles por día.

Qué hará el petróleo en 2022

Estos problemas en la oferta están llevando al petróleo a registrar subidas de calado en los últimos días y semanas. Sin embargo, a medio plazo la oferta podría volver a superar a la demanda, siempre que no se produzcan eventos inesperados. Ahora mismo, "el mercado está descontando el menor impacto de ómicron y los cortes de suministro en varios países. En las pocas sesiones que llevamos de 2022 todo parecen buenos argumentos para la hipótesis del superciclo del petróleo, que se basa en el supuesto de una demanda floreciente que supera a la oferta, lo que empujaría a los precios del petróleo hacia los 100 dólares el barril", señalan desde Unicredit en una nota.

No obstante, desde el banco italiano creen que esta historia no se sostendrá por mucho tiempo y que el mercado pasará de la falta de petróleo al 'exceso de petróleo' en cuestión de meses, a medida que se corrijan las interrupciones inesperadas y que la OPEP siga aumentando su producción, "lo que presionará a la baja los precios del Brent hasta los 70 dólares el barril, aunque existe un riesgo nada despreciable de que la oferta no se ajuste a tiempo", reconocen los expertos de Unicredit.