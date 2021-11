La brecha entre el Ibex y Europa se eleva a 11 puntos, la máxima del año

2021 está siendo un buen año para la renta variable, pero a falta de un mes y medio para cerrar el ejercicio, las sensaciones para el inversor de bolsa española son agridulces si se compara con las ganancias que brindan el resto de índices europeos. El selectivo patrio, con un saldo anual del 12,6%, es el que menos avanza entre sus comparables, con el Cac francés, el Footsie italiano o el EuroStoxx 50 anotándose ganancias superiores al 20%.

La ventaja que obtuvo el Ibex frente a Europa tras el anuncio de la efectividad de la vacuna de Pfizer el 9 de noviembre del año pasado no se mantuvo más allá de la primera quincena de enero. Esta desventaja ha rondado los 7 puntos durante buena parte del año y en el último mes, coincidiendo con el arranque de la temporada de resultados del tercer trimestre se ha ensanchado hasta rozar los 11 puntos de rentabilidad, la máxima brecha en 2021.

La banca, punta de lanza

Este peor rendimiento al que acostumbra el Ibex en los últimos tiempos venía explicado, en gran medida, por el lastre que ha supuesto la banca en el desierto de tipos cero por el que lleva transitando Europa en la última década. Pero en estos once meses en los que Sabadell, Bankinter, BBVA y Santander se anotan ganancias de entre un 27,6% y un 94%, muchos analistas fían al sector financiero las alegrías que pueda dar la bolsa española de cara al próximo ejercicio.

Según una encuesta realizada por elEconomista a 21 firmas de inversión sobre el desempeño que esperan de los mercados para el próximo año realizada a comienzos de noviembre, un 57% de los expertos defendía que España podría batir a Europa si se impone un escenario que favorezca las subidas de tipos. "2022 podría ser un buen año para el sector financiero. Y es que, las bajas valoraciones relativas de las empresas que lo componen, la vuelta a dividendos del sector, la posible recompra de acciones que pueden protagonizar y una mayor positivización de la curva de tipos de interés, que le favorecerá en los márgenes de su cuenta de resultados, harían que el Ibex 35 fuera uno de los mejores índices de Europa", defiende Francisco Blasco, responsable de renta variable y fondos de Imantia Capital.

Santander AM: " "El 70% de los negocios del país seguirá creciendo en 2022 a medida que se supera la crisis del coronavirus"

Por otro lado, existen expertos que consideran que la mejora de la economía española frente a la europea no pasa tanto por el comportamiento del sector bancario hispano, ligado a las políticas monetarias, sino a una recuperación gracias al impulso del sector servicios. "El 70% de los negocios del país (turismo, restauración, coches, telecos...) seguirá creciendo en 2022 a medida que se supera la crisis del coronavirus", explica Nieves Benito, responsable de Santander AM.

Una visión apuntada por Gonzalo Sánchez, director de inversiones de Gesconsult. "En España por valoración el recorrido es más claro y tiene un catalizador que es la exposición a servicios en un momento de recuperación de la movilidad, que lleva a una macro recuperando desde niveles bajos. A medida que esto se cumpla el país entrará algo más en el radar del inversor internacional".

En el caso que se produjera este escenario, se abre una oportunidad de cara a aprovechar ese diferencial que aún tiene que cerrar con el resto de bolsas. Si bien en el Viejo Continente el Ibex fue el que sufrió un mayor impacto en el beneficio por acción (BPA), también será el que protagonice una mayor recuperación desde entonces, siendo, pese a esto, la única de las grandes bolsas que no recuperará el BPA pre-Covid hasta, por lo menos, 2023.

Trea: "La revisión de los beneficios esperados en Europa es superior al resto"

El selectivo nacional es el que más se ha abaratado por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) en el ejercicio, un 22% hasta las 14,76 veces, frente al 5% que se ha reducido el multiplicador de beneficios del Stoxx600 hasta las 16,89 veces y el 0,25% del S&P 500. Unos múltiplos que caen aún más de cara a 2022, cuando se prevé que el PER del Ibex ceda hasta las 13,67 veces. "Creemos que Europa lo hará mejor que España. La razón principal es que la revisión de los beneficios esperados en Europa es superior al resto", observan desde Trea AM.

Prueba de ello es que el indicador nacional pasó en agosto de cotizar con prima sobre Europa a ofrecer un descuento que se ha ido incrementando hasta el 10% actual.

Expectativa de rentabilidad

Tomando como referencia estas previsiones, una forma de calcular qué expectativa de rentabilidad ofrece la bolsa es mediante la inversa del PER. Con las estimaciones actuales implica para el Ibex 35 una rentabilidad del 7,3% para la próxima década, mientras que con la inversa de la bolsa europea se aspira a un 6,5% para los próximos diez años, y para la estadounidense, un 5%.