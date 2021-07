El Ibex recuperará el beneficio por acción 'pre pandemia' en 2023

Hace justo un año que el mercado, tras una catastrófica temporada de resultados derivada de la crisis sanitaria que paralizó la economía, daba por perdidos los beneficios de 2020 y empezaba a dibujar el camino de la recuperación en base a las estimaciones para los siguientes ejercicios.

Ya entonces, el consenso vislumbraba que Wall Street volvería a los niveles de ganancias previos a la pandemia en 2021 y que la bolsa europea lo haría un año después, en 2022. Sin embargo, para la bolsa española, en un contexto en el que muchas empresas suspendieron sus propias previsiones y retrasaron sus planes estratégicos, no había previsiones puestas en el calendario.

Doce meses después y atendiendo a lo esperado por los analistas que recoge FactSet, en el Viejo Continente solo el Dax germano alemán recuperará ya este año el BPA (beneficio por acción) que tenía antes del Covid, y al otro lado del Atlántico también lo lograrán el S&P 500 y el Nasdaq 100.

En cuanto al Ibex 35, que sigue siendo el único índice europeo que aún cotiza un 14,1% por debajo de los 10.083,6 puntos que alcanzó el 19 de febrero de 2020, los expertos atisban, por primera vez, 2023 como el ejercicio en el que el BPA español superará al de 2019.

Un BPA creciente

La ratio que relaciona el beneficio neto después de intereses e impuestos con el número de acciones en circulación del Ibex 35 se contrajo en 2020 un 64% respecto al de 2019, hasta situarse en 237,7 euros por acción, mientras que en el caso del EuroStoxx 50 la caída fue menor, un 32%, hasta los 161,41 euros por acción. Y aunque se espera que entre 2021 y 2022 el BPA del indicador español continúe creciendo, aun cumpliendo lo estimado para el año que viene, las ganancias todavía se quedarían un 7% por debajo del beneficio anterior a la crisis, por lo que habrá que esperar aún dos años más a que los valores que más sufrieron las consecuencias de la pandemia, como la banca y las firmas ligadas al turismo y los viajes recuperen la senda del crecimiento.

Desde Andbank, basándose en sus proyecciones de un BPA de 553 euros y un multiplicador de beneficios (PER) de 18 veces, otorgan al Ibex 35 un recorrido del 16% desde precios actuales, hasta alcanzar los 10.000 puntos de cara a los próximos 12 meses. "Es en ese rango de precios donde veríamos al índice cotizando a múltiplos razonables", asegura Álex Fusté, economista jefe y director de inversiones del grupo en España, quien afirma que no saldría del Ibex 35 hasta que no lo viera cotizando en niveles "poco razonables, por encima de los 10.900 puntos", añade.

También se muestran positivos con la renta variable española en BNP Paribas por ser una economía muy alineada con el aumento del consumo discrecional y los servicios que se espera para los próximos meses a medida que avance el ritmo de vacunación. "Tal y como está sectorialmente el Ibex, con mucha exposición al sector financiero, sí pensamos que los bancos se van a beneficiar de ese mayor consumo, de esa subida de tipos paulatina y una mayor dotación de provisiones que van a ayudar al sector", señala Gonzalo Murcia, director global de inversiones de BNP Paribas Wealth Management.

Qué firmas se han recuperado

Por valores, y tomando como referencia las diez compañías con mayor número de accionistas, el consenso prevé que todas salvo Telefónica, BBVA y Sabadell -que ni siquiera en 2023 recuperarán sus ganancias pre-Covid- lo consigan como muy tarde en 2023.

Mientras que las eléctricas Iberdrola y Endesa fueron las únicas compañías de este grupo que no experimentaron retrocesos en 2020 -su BPA creció un 2% y un 22% frente a 2019, respectivamente- CaixaBank y Mapfre lo conseguirán este año, en el que se espera que la primera alcance los 0,26 euros por acción, y la aseguradora los 0,23 euros por acción.

En 2022 será el turno de Repsol e Inditex. En el caso de la primera, cuyo BPA se derrumbó más de un 70% en 2020 arrastrada por el desplome de los precios del crudo, igualará en 2022 los 1,34 euros por acción que obtuvo en 2019. En el de la textil gallega, y después de que sus ganancias se hundieran un 69,5% en 2020 frente al ejercicio anterior, alcanzará el año que viene los 1,26 euros por acción.

Por último, en 2023 lo hará Santander si logra alcanzar los 0,46 euros por acción, superando así los 0,43 euros que logró en 2019. La clave de las buenas expectativas está en una clara mejora de la rentabilidad. Sus previsiones de ROE para 2021 alcanzan el 7%, y de cara a 2023 se espera que supere el 8%.