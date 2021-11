Musk hace un 'referéndum' en Twitter sobre si debe vender el 10% de sus acciones de Tesla para pagar impuestos

El hombre más rico del mundo -según la clasificación de Bloomberg- vuelve a crear polémica. Elon Musk ha iniciado una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si creen que él debería vender el 10% de sus acciones de Tesla para pagar impuestos.

"Se está hablando mucho últimamente de que las ganancias no realizadas son una forma de evadir impuestos, así que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Lo apoyas?", pregunta el magnate, que da a sus seguidores la opción de responder sí o no.

En este sentido, Musk aclara que no recibe ningún salario en efectivo ni ningún tipo de bonus, por lo que "la única forma" que tiene de pagar impuestos "es vender acciones".

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?