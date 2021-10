Musk advierte sobre el nuevo impuesto a los ricos: "Cuando acaben con el dinero de los demás, irán a por ti"

"¿Quién es John Galt?" La frase es una pregunta retórica recurrente en la novela 'La rebelión de Atlas' (Ayn Rand, 1957). Esta distopía antisocialista plasma un mundo en el que los grandes generadores de riqueza desaparecen y los Estados se ven obligados a traspasar los impuestos que estos pagaban a las clases medias y bajas hasta que la sociedad colapsa. Elon Musk advierte de que la realidad puede volver a superar a la ficción.

El Partido Demócrata de EEUU ha presentado esta semana una propuesta de ley para tasar a los más ricos con un nuevo impuesto. Según la iniciativa, aquellos que tengan más de 1.000 millones de dólares en activos o más de 100 millones de ingresos anuales durante tres años consecutivos tendrán que abonar este nuevo gravamen.

El impuesto afectaría a unas 700 personas, una de las cuales es el consejero delegado de Tesla y SpaceX. Musk ha acudido a Twitter para respaldar la propuesta de un usuario que comenta que si se sigue incrementando los impuestos a las grandes fortunas, estos se acabarán repercutiendo a las clases medias. "Comenzará con los milmillonarios, luego los millonarios, luego las inversiones modestas estarán afectadas en el plazo de una década", dice el usuario. "Exacto. Finalmente, ellos agotarán el dinero de los demás y entonces vendrán a por ti", advierte Musk.

Exactly. Eventually, they run out of other people's money and then they come for you.