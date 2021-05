El dogecoin se desploma: Elon Musk dice en televisión que es "un timo"

La criptodivisa nacida como una broma Dogecoin le debe mucho a Elon Musk. Fue el fundador de Tesla quien, a golpe de tuit, animó la cotización de la moneda digital representada por la cara de un perro. Y ahora, cuando está en máximos históricos tras subir un escandaloso e inexplicable 12.000% en lo que va de año, es el propio Musk el que le ha dado un pequeño pellizco a su valoración.

El magnate y gurú de muchos ha presentado este sábado el conocido programa televisivo humorístico 'Saturday Night Live', donde se le requirió en varias ocasiones que explicase qué era el Dogecoin. Tras emular una entrevista en el que Musk hacía el papel de un experto financiero y recitar unos cuantos datos, su personaje acababa admitiendo: "Sí, es un timo".

