El Ibex se queda varado entre soportes y resistencias

"Todo apunta a que es cuestión de tiempo que el Ibex 35 acabe superando resistencias que encuentra en los 9.000/9.055 puntos y el hecho de que lleve semanas consolidando tranquilamente posiciones entre esa resistencia y el soporte de 8.550 puntos invita a pensar que es complicado que acabe perdiendo ese soporte, que en alguna ocasión he señalado que si fuera cedido lo mejor sería que se abrocharan los cinturones ya que en tal caso se abriría la puerta a una caída a los 7.700/8.000 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Este rango de los 9.000/9.055 puntos es la resistencia que debe ser superada para que se alejen los riesgos bajistas y se pueda favorecer la reanudación de la tendencia alcista hacia primeros objetivos en los altos del año en los 9.310 puntos y siguientes en la zona de los 10.100 puntos, que es donde cotizaba antes del Covid crash y que en numerosas ocasiones he señalado que es el objetivo a buscar en próximos meses", continúa el experto.

"Hasta que no supere esa resistencia de los 9.000/9.055 puntos no habrá novedades desde el punto de vista técnico y no se alejará el riesgo de que incluso se pueda ver una recaída al soporte clave de los 8.550 puntos, cuyo alcance ya vería como una oportunidad muy buena para comprar bolsa española", concluye.

Se descuelga 5 puntos de Europa en 2021

Tras varias semanas de efervescencia, la euforia por los bancos se enfrío en la jornada de este miércoles, cuando sus principales referencias en España cayeron con fuerza. Detrás de estas caídas hay varios factores, pero destaca uno sobre los demás y es que surgieron rumores de que el regulador del BCE, que está terminando sus conversaciones con las entidades españolas, va a exigirles una mayor cantidad de capital a varios de ellos, como son CaixaBank, Unicaja, Sabadell, Cajamar, Abanca e Ibercaja.

A este riesgo se le ha unido las dudas que ha generado el último dato de inflación en EEUU, que se ha quedado en línea con las previsiones de los analistas. Las compras de bonos se han disparado, especialmente a este lado del Atlántico, ante la perspectiva de que aquí la inflación tarde algo más en llegar.

Otra duda se ha generado a raíz de los resultados de JP Morgan, que a media sesión de ayer cedía un 2% pese a que sus resultados cumplieron con creces las expectativas del consenso. El punto negativo vino en el escaso crecimiento de los préstamos.

Desde mediados de mayo, el índice de referencia en Europa ha cosechado mayores ganancias anuales que el Ibex y esta diferencia se expandió este miércoles hasta casi los 5 puntos porcentuales, después de que el selectivo nacional cerrase la sesión como la bolsa más bajista del día con un descenso del 0,6%. El EuroStoxx 50, en cambio, logró ganancias del 0,7% aupado por los valores tecnológicos, automovilísticos e industriales.

El bono alemán se aleja del 0%

Septiembre no fue un buen mes para los bonos, ni tampoco para las bolsas. Excusas para corregir no faltaron, pero, en el caso de los bonos, la incertidumbre en torno a la retirada de estímulos de los bancos centrales fue uno de los motivos de peso que llevaron a los inversores a deshacerse de sus bonos, provocando la caída de sus precios y la subida de sus rentabilidades, que, en muchos casos, llegaron a alcanzar máximos de mayo y junio.

Tanto se incrementaron estas, que, el martes, festivo en España, la rentabilidad del propio bund alemán con vencimiento a 10 años se quedó muy cerca de tocar el 0%, y abandonar el terreno negativo por el que transita de forma ininterrumpida desde mediados de 2019 (cerró en el nivel del -0,086%). Este miércoles, en cambio, lejos de dar el paso definitivo en su camino hacia el 0%, los inversores volvieron a comprar deuda soberana, especialmente del núcleo de Europa, y la rentabilidad del bono alemán a 10 años se redujo, de nuevo, hasta el -0,128%.