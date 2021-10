¿Qué hay detrás de las stablecoins? Los riesgos que oculta el boom de tether y otras divisas estables

En medio de la irrupción de las criptodivisas (bitcoin, ether...) y las divisas digitales de bancos centrales (CBDC por sus siglas en inglés), las stablecoins están quedando relegadas a un lugar menos visible. Sin embargo, estas divisas estables son cada vez más importantes y, probablemente, seguirán ganando adeptos. Los inversores parecen confiar en ellas como refugio (cuando las caídas se imponen en el mundo de las cripto) y su peso (capitalización) es cada vez mayor, lo que también puede plantear algunos riesgos para los mercados monetarios. Por ello, la banca central ha puesto también la lupa encima de estos activos que levantan cierto recelo entre los reguladores. Pero, ¿qué son las stablecoin? ¿Qué hay detrás de ellas? ¿son activos sin riesgo?

La Reserva Federal de EEUU definía en una nota a las 'stablecoins' (monedas estables) como un activo que intenta replicar el comportamiento del dinero emitido por un banco central, estabilizando el valor de la moneda digital. ¿Cómo lo hacen? Los creadores prometen respaldar estas monedas estables con activos o efectivo denominados en dólares, euros, etc. De modo que, supuestamente, detrás de cada stablecoin hay una cantidad igual en otros activos que respalda el valor de cada token.

En BBVA van más allá y añaden que estos tokens están asociados al valor de una moneda 'fiat' (como el dólar o el euro), a bienes materiales como el oro o los inmuebles, o a otra criptomoneda. También hay stablecoins que no están asociadas a ninguna otra moneda sino que están controladas mediante algoritmos para mantener un precio estable (estas son menos relevantes por ahora). La principal motivación para crear una stablecoin es tratar de dar refugio a los inversores en momentos de volatilidad.

El grupo de stablecoins más importantes, por ahora, son las denominadas 'colateralizadas' (o respaldadas), que están asociadas a otro valor externo (ya sea una moneda 'fiat', otra criptomoneda u otros bienes) para teóricamente aportarles estabilidad. Se ha especulado con la posibilidad de que las stablecoins desplazasen a las criptodivisas, pero por ahora actúan como un activo complementario. Los inversores en criptodivisas utilizan las stablecoins de forma recurrente como vía intermedia para terminar convirtiendo su inversión en dólares, euros... o viceversa.

¿Es seguro ese refugio?

Para saber si las stablecoins son tan seguras y estables como dicen, es crucial conocer qué tipo de activos son los que están respaldando el precio de estas divisas estables. Buena parte de sus creadores aseguran que cada token está respaldado por un dólar (por ejemplo, detrás de cada tether hay un dólar según dicen).

La agencia de calificación Fitch ha publicado un estudio recientemente en el que profundiza en los activos que hay detrás de las monedas estables. Por ejemplo, los activos de tether van desde metales preciosos hasta préstamos garantizados, que pueden ser más volátiles que los valores a corto plazo, como el papel comercial (CP), aseguran desde Fitch.

Además, la agencia financiera Bloomberg publicó este jueves que entre las reservas de tether se incluyen miles de millones de dólares en préstamos a corto plazo a grandes empresas chinas. No obstante, desde tether han asegurado que no tienen deuda del gigante inmobiliario Evergrande, que está teniendo serías dificultades para abonar los cupones de su deuda a los inversores.

Las reservas de tether son muy variadas

Tanto USDCoin como Tether se centran en la calidad del grado de inversión: la calidad crediticia mínima de Tether es 'F3' o equivalente (el tercer escalón de activos de corto plazo según los parámetros de Fitch), y USDCoin puede mantener bonos corporativos con calificación 'BBB +' o superior. Sin embargo, USDCoin alteró materialmente su cartera de valores entre junio y agosto de 2021, cambiando la gran mayoría de sus activos a equivalentes de efectivo. No obstante, como se ha visto en otras ocasiones, los mercados monetarios se han secado casi por completo.

Los expertos de la Fed también hacían una llamada de advertencia, porque estos activos dan una imagen de seguridad (un token supuestamente está respaldado por un dólar, un euro...) que puede no ser real: "Las stablecoins son más arriesgadas, ya que el valor de los activos que respaldan esas monedas (por ejemplo bonos del Tesoro de EEUU) podría fluctuar o incluso no existir, pese a las promesas hechas".

Sin acceso al banco central no hay activo refugio

Andrés Velasco, decano de la School of Public Policy, apuntaba en un artículo publicado en Project Syndicate este verano que "las monedas estables son una especie de dinero digital de producción privada, supuestamente, respaldado por activos seguros y líquidos... Pero, como muchos otros activos líquidos, las monedas estables son vulnerables a los pánicos. Si su precio monetario debe permanecer fijo, entonces el emisor de la moneda estable debe estar preparado para absorber todo la oferta (de tether por ejemplo) en cualquier momento y dar a sus 'dueños' los dólares prometidos, pero ¿serán capaces?", se pregunta este experto.

Los economistas Gary B. Gorton y Jeffery Y. ZhangBasado aseguran en un paper publicado el mes pasado que "el dinero producido de forma privada no es un medio efectivo de intercambio porque no siempre se acepta a la par y está sujeto al pánico (corridas)". Los pánicos bancarios eran muy habituales cuando los bancos centrales no tenían la capacidad de actuar como prestamistas de última instancia en el mismo grado en el que lo hacen hoy. También los gobiernos, asegurando hasta cierta cantidad los depósitos, han dado más solidez al sistema. Pero las stablecoins no cuentan con esta red de seguridad. Los movimientos drásticos pueden obligar a estas divisas estables a vender a cualquier precios sus colaterales (bonos, pagarés, metales preciosos...)

Velasco señala en su artículo que "la historia muestra que la única forma de hacer que un activo supuestamente seguro sea verdaderamente seguro es dar a sus emisores acceso a un prestamista de última instancia que respaldará todos los pasivos relevantes sin hacer preguntas (ese prestamista es el banco central). Los pánicos bancarios eran comunes en EEUU hasta la introducción del seguro de depósitos respaldado por el Gobierno de EEUU. Argentina no tenía acceso a un prestamista en dólares de última hora y, por lo tanto, su caja de conversión estaba destinada a colapsar tarde o temprano".

Un peso cada vez mayor

Pese a todo, las divisas estables crecen y se consolidan. Fitch estima que las stablecoins poseen entre el 3% y el 5% del mercado total de pagarés de Estados Unidos, lo que equivale a 1,1 billones de dólares (casi 950.000 millones de euros) a finales de junio de este año. Su potencial para 'mover' el mercado es cada vez mayor. El Banco Internacional de Pagos ha pedido que se considere a este mercado como sistémico y que se implemente el mismo control que al resto de organismos que están bajo esta definición.

La agencia de rating advierte de que el rápido crecimiento de la emisión de monedas estables podría, con el tiempo, tener implicaciones para el funcionamiento de los mercados de crédito de corto plazo (letras, pagarés...). Los posibles riesgos de contagio en los activos vinculados a las reservas de las monedas estables podrían aumentar la presión para que se regule este sector, según reza la nota.

Si bien hay un gran número de stablecoins en el mercado, solamente seis de ellas tienen una capitalización por encima de los 1.000 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap. Aun así, la firma de rating estima que el crecimiento de la capitalización de estos activos ha aumentado un 420% a fecha de 30 de septiembre de este año.

Por otra parte, Fitch ha criticado la "limitada transparencia" de las 'stablecoins': Theter, por ejemplo, informa trimestralmente, en tanto que USDCoin lo hace una vez al mes. La información es resumida y, en el caso de Tether, obligatoria, si bien este no es el caso de otras stablecoins, para quienes es voluntario. "La información de la cartera es limitada, en general, y no es directamente comparable", advierte.

Los riesgos de contagio están asociados principalmente con las monedas estables colateralizadas, que varían según el tamaño, la liquidez y el riesgo de sus tenencias de activos, así como la transparencia y la gobernanza del operador, entre otras cosas.

Dado que las stablecoins no van a tener acceso a corto plazo a las ventanillas de emergencia de los bancos centrales, los reguladores deberían dar un marco legal claro y advertir a los inversores para evitar que la próxima crisis de liquidez está causada o ampliada por las satablecoins, aseguran los expertos.