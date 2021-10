Revuelta (Naturhouse): "Saldrá toda la caja que ha entrado y daremos un dividendo fuerte cuando toque"

Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, reconoce que no ha podido ni siquiera asistir a la apertura de su última tienda en Irlanda por las restricciones de la pandemia. Su negocio, que promete adelgazar a personas de todo el mundo, ha tenido que dejar a un lado el mayor compromiso que tiene en el terreno bursátil: su dividendo, superior siempre al 10% en los últimos años. ¿Volverá? "Cuando nos dejen", dice Revuelta, que cree que el año que viene podrá dar salida a una "caja brutal" que sigue engordando. A valor de mercado sería el 22% de su capitalización.

Los resultados del primer semestre del año reflejan una clara mejora de las cifras respecto a 2020, cuando tuvo la mayor parte de las tiendas cerradas, pero siguen por debajo de las ventas de 2019 en un 30%. ¿Cómo cree que cerrarán el año?

Hay que valorar estos resultados en su justa medida, porque 2020 fue un año malo para todos. Nosotros tuvimos tres meses las tiendas cerradas y estos trimestres en 2021 tienen que ser positivos a la fuerza. Pero respecto a 2019 sí, siguen por debajo. El consumo no se ha recuperado y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y que sigue sin poder consumir. Tenemos que ver en años venideros hacia dónde vamos.

Naturhouse es una compañía 'huérfana' de seguimiento de analistas, pero desde Lighthouse [una plataforma impulsada por BME] creen que este año se puede producir un vuelco en la tendencia de caída de las ventas y el beneficio tras cuatro años a la baja.

Creo que 2021 y 2022 van a seguir siendo años malos porque hemos cerrado muchas tiendas. Para que se haga una idea, actualmente tenemos 1.800 tiendas y antes de la pandemia [en 2017] eran 2.400 tiendas.

"¿Por qué ha mejorado el margen? Hemos cerrado muchas tiendas y aumentado la venta online"

¿Cuántas tiendas y locales tiene propios?

Nunca tenemos más del 10% [sobre un total de 1.725 tiendas, 99 son en propiedad, según los resultados de junio] y las tenemos, primero, por imagen, y luego por la formación. Además, tenemos dos inmobiliarias con presencia en todos los países. En determinados sitios compramos si vemos ocasión. A veces merece la pena comprar un negocio y alquilártelo a ti mismo.

Han cerrado 13 centros propios durante el primer semestre del año.

Sí, porque también ha habido problemas con el personal, o bien porque han caído enfermos o porque ha habido gente que haya decidido dejar el negocio e irse a casa con los hijos a raíz de la pandemia ( ) Casi el 100% de los empleados son mujeres.

Decía que las ayudas anunciadas por el Gobierno para pymes por la pandemia no han llegado a sus franquiciados...

Hay todavía muchos comerciantes que tendrán que cerrar porque no le han llegado las ayudas aún. Siempre he huido de las subvenciones del Estado, eso es cierto, pero en este momento todo el mundo tiene que sobrevivir y hay que ayudar al débil. Estamos hartos de ver cómo muchas veces esas ayudas se van a las grandes compañías, pero no llegan al más pequeño. Tenemos que entender que son las pequeñas empresas las que crean empleo. En Francia, por ejemplo, se ha ayudado al pequeño empresario, también en Italia, pero aquí no se han preocupado.

¿Ustedes, comentaba antes, han rebajado el alquiler a sus franquiciados?

En el caso de tiendas que son nuestras sí. Durante los dos meses que estuvieron cerradas no se cobró alquiler y, en algunos casos, se ha reducido la cuota al 50%. Prefiero que, antes de cerrar, subsistan.

¿Qué tal ha ido la venta 'online' durante la pandemia?

Es lo que nos ha salvado. Representa solo el 4%, pero en la época más dura del Covid supuso casi el 100%, con crecimientos también del 100%. Esos meses vendimos, por ejemplo, unos 600.000 euros en Italia desde los 2 millones que se hacían de facturación al mes antes de la pandemia. Y de nada a esto ya es algo. Estamos invirtiendo bastante ahí.

"Para qué voy a invertir en Telefónica o Endesa si mi firma está dando una rentabilidad del 12"

Los márgenes ebitda están casi en el 40%. ¿A qué atribuye la mejora de costes?

Hemos mejorado muchos costes, en viajes, gastos comerciales, estructuración o la venta online que ha ayudado mucho a los márgenes ya que ha venido a cubrir el cierre de algunas tiendas. ¿Por qué ha subido el margen? Porque hemos cerrado muchas tiendas y queremos mantener ese servicio a través de la tienda online.

¿En cuántos países tienen presencia?

Estamos en más de 20 países. Ahora hemos abierto una tienda en Irlanda y también otra en Singapur [Francia, España e Italia son sus principales mercados].

El verdadero motivo de esta entrevista era para preguntarle cuándo volverá el dividendo de Naturhouse, que siempre ha liderado la rentabilidad en España.

Es cierto que ya no tenemos ningún empleado en un ERTE, pero no sé si se nos permitirá [ante las limitaciones impuestas por el Gobierno para quien se acoja a las ayudas] en el año 2022 dar dividendos.

El dividendo pagado en septiembre de 0,06 euros se aprobó con cargo a reservas de libre disposición. Ustedes tienen comprometido un 'payout' del 85%. ¿Se alcanzará sobre los resultados ya de 2022?

Saldrá toda la caja que ha entrado [de 26,6 millones de euros a cierre de junio] y daremos un dividendo fuerte cuando nos toque.

¿Un pago extraordinario quizás?

Si nos permiten de cara a 2022 pero, de momento, ese dinero lo estamos invirtiendo para sacar rentabilidad. Cada mes que pasa seguirá subiendo la caja. El dinero lo tenemos ocioso ahí y queremos darle fundamento. Se va a dar todo.

¿No se han planteado la recompra de acciones como retribución?

Yo, particularmente, estoy comprando acciones, aunque estoy limitado. Soy el primero al que le interesa [repartir dividendos]. Para qué voy a invertir en Telefónica o Endesa si ya mi firma está dando un retorno del 12%.