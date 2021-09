La tormenta en los bonos sacude a las bolsas: el Ibex cae más de un 2,5% y pierde los 8.800 puntos

Las bolsas mundiales han pagado cara esta jornada la convulsión vivida en el mercado de bonos con unos rendimientos disparándose ante el miedo de los inversores a que los bancos centrales empiecen a cerrar el grifo de los estímulos mientras la inflación sigue al alza. En Europa, las principales plazas han sufrido caídas este martes de en torno al 2% (el EuroStoxx 50 pierde los 4.060 puntos). El Ibex 35 no se ha librado de esta sangría y retrocede un 2,59% hasta perder los 8.800 enteros, situándose en los 8.769.

Pese a este panorama, el día empezaba con buen semblante. El verde predominaba en la apertura europea y antes de las 10:00 horas en Madrid el Ibex superaba los 9.000 puntos. No tardaría el selectivo en darse la vuelta al ritmo que la preocupación por la caída del precio de los bonos sembraba la zozobra en los mercados. El rendimiento del bono a 10 años de EEUU o T-Note superaba el 1,5% y sigue al alza mientras se multiplican las ventas.

Esta caída ya se dejaba ver en los futuros de Wall Street, con sonoros retrocesos, especialmente en el Nasdaq, dado el habitual sufrimiento de las acciones tecnológicas con la subida de los rendimientos. Estos valores son especialmente sensibles a las expectativas de subida de tipos porque su valor se basa en gran medida en los beneficios futuros, que se descuentan más cuando los tipos suben.

La apertura a la baja de Wall Street ha terminado de dar la puntilla a las bolsas europeas. El Ibex ha agudizado su caída tras abrir los parqués norteamericanos, con el Nasdaq bajando más de un 2%.

"El endurecimiento de la política monetaria tiene el potencial de provocar volatilidad en los bonos y las acciones", explica Chris Iggo, director de inversiones de AXA Investment Managers. Desde el pasado miércoles la renta variable estaba asimilando bien las intenciones de la Fed y los índices europeos se atrevían a mirar resistencias claves. "Los índices están comenzando a reflejar los temores a la alta inflación", apuntan desde Link Securities.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ya advertía estos días de la posible inconsistencia del rebote. "El alcance / aproximación a fuertes resistencias como eran los 9.000/9.055 del Ibex o los 4.215 puntos del EuroStoxx 50 no solamente ha frenado las últimas subidas sino que ha provocado una potente caída que no nos sorprende ya que hemos señalado en numerosas ocasiones que no había que cantar todavía victoria ni fiarnos del rebote hasta que resistencias fueran superadas", señala hoy.

"Solamente la ruptura de estas resistencias alejaría los riesgos correctivos de ver una fase de corrección más amplia y duradera y permitiría favorecer que los mínimos vistos la semana pasada, en la sesión de cierto pánico del lunes, habrían sido un potencial suelo y punto de origen de un nuevo movimiento alcista en las bolsas europeas", añade.

"En el chart adjunto pueden ver el giro bajista desde esa resistencia en el Ibex 35, que mucho me temo podría dirigirse a buscar apoyo al soporte de los 8.550 puntos, que fue el origen del último rebote y que es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo (t1t2). Por debajo de los 8.550 puntos mejor que se abrochen los cinturones ya que en tal caso todo apuntaría a que el Ibex 35 podría dirigirse a buscar los 7.700/8.000 puntos", remacha Cabrero.

Batacazo de Fluidra

En esta mala jornada del selectivo español, los tres únicos valores que han subido han sido Repsol (+0,53%), Naturgy (+0,23%) y Aena (+0,17%), pese a que el Gobierno ha decidido congelar sus tarifas hasta 2026, si bien ha recibido una mejora en su precio objetivo por parte de los analistas de Bank Of America (BofA).

Del lado de las caídas ,el valor más castigado ha sido Fluidra (-8,58%), seguido de Solaria (-4,89%) y Colonial (-4,19%).

Atendiendo a los valores de mayor capitalización bursátil, cabe destacar las caídas de Santander (-3,83%), Cellnex (-3,7%), CaixaBank (-3,67%), Inditex (-3,16%), Iberdrola (-2,35%), BBVA (-1,61%), Endesa (-1,01%) y Telefónica (-0,48%).

En el mercado continuo, destaca la caída del 6,8% de Duro Felguera, así como la de Dia, que ha sido del 6,79%. Por el contrario, Naturhouse se ha anotado una subida del 6,27% y NH Hotel, del 4,08%.